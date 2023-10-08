В Минтрансе объяснили, почему убрали проезд с Ватутина на Широкую в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
По словам представителей минтранса, улица Ватутина является магистральной дорогой с непрерывным движением, имеющей общегородское значение. В рамках проекта по реконструкции развязки на Большевистской улице и площади Труда — площади Энергетиков, требовалось обеспечить непрерывное движение во всех направлениях.
«Таким образом, в проектных решениях отсутствуют пересечения транспортных потоков в одном уровне, при этом движение автотранспорта по данным развязкам не предполагает наличия светофоров», — цитирует НГС ответ минтранса региона.
Из-за этого водителям приходится проехать не только площадь Труда, но и площадь Энергетиков, а затем развернуться и продолжить движение в обратном направлении.