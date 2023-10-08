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В Минтрансе объяснили, почему убрали проезд с Ватутина на Широкую в Новосибирске

В Минтрансе объяснили, почему убрали проезд с Ватутина на Широкую в Новосибирске

8 октября 2023, 04:38
Фото: 1MI
На улице Ватутина в Новосибирске убрали проезд на Широкую из-за требований непрерывного движения. Это объяснили в министерстве транспорта Новосибирской области.

По словам представителей минтранса, улица Ватутина является магистральной дорогой с непрерывным движением, имеющей общегородское значение. В рамках проекта по реконструкции развязки на Большевистской улице и площади Труда — площади Энергетиков, требовалось обеспечить непрерывное движение во всех направлениях.

«Таким образом, в проектных решениях отсутствуют пересечения транспортных потоков в одном уровне, при этом движение автотранспорта по данным развязкам не предполагает наличия светофоров», — цитирует НГС ответ минтранса региона.

Из-за этого водителям приходится проехать не только площадь Труда, но и площадь Энергетиков, а затем развернуться и продолжить движение в обратном направлении.

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#Транспорт#Новосибирск#Движение#Эмилия Губарева#Проезд#Развязка#Площадь Труда
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