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Переход начал работать

Надземный переход открыли на «кольце Ада» в Новосибирске из-за пробок

23 августа 2023, 04:07
Фото: 1MI
Переход начал работать

Надземный переход открыли на площади Труда в Новосибирске

В Новосибирске открыли надземный переход на площади Труда для разрешения проблем с пробками.

В Новосибирске на площади Труда запустили новый надземный переход. Мэрия приняла это решение, чтобы избежать пробок на этой улице. Однако утром 23 августа автомобильный затор все-таки образовался в этом районе.

Новый переход введен в эксплуатацию над дорогой на перекрестке с улицей Станционной и площадью Энергетиков.

Согласно информации от мэрии, его открытие планировали в этом месяце, чтобы решить проблемы с трафиком. Очевидцы говорят, что сигнальную ленту уже убрали, и люди свободно переходят по новому мосту.

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