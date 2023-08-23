Надземный переход открыли на «кольце Ада» в Новосибирске из-за пробок

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Новосибирске на площади Труда запустили новый надземный переход. Мэрия приняла это решение, чтобы избежать пробок на этой улице. Однако утром 23 августа автомобильный затор все-таки образовался в этом районе.
Новый переход введен в эксплуатацию над дорогой на перекрестке с улицей Станционной и площадью Энергетиков.
Согласно информации от мэрии, его открытие планировали в этом месяце, чтобы решить проблемы с трафиком. Очевидцы говорят, что сигнальную ленту уже убрали, и люди свободно переходят по новому мосту.