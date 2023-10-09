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Сибирячки не прошли в финал

Девушки из Новосибирска не попали в ТОП-20 на конкурсе «Мисс Россия 2023»

9 октября 2023, 01:19
Фото: "Мисс Россия"/ВК
Сибирячки не прошли в финал
Две девушки из Новосибирска, Милена Кислова и Юлия Колмакова, не прошли в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия 2023».

В ходе конкурса «Мисс Россия 2023» было отобрано 20 участниц, которые смогут продолжить борьбу за победу. К сожалению, две девушки из Новосибирска не смогли войти в этот список.

Одной из участниц была 18-летняя Милена Кислова, представляющая Новосибирскую область. Вторая девушка, 23-летняя Юлия Колмакова также приехала из Новосибирска. Юлия только что окончила НГУЭУ, а Милена учится на втором курсе Кемеровского медицинского университета на факультете педиатрии.

На одном из этапов конкурса участницам нужно было продемонстрировать свою походку. И именно после этого были выбраны 20 самых успешных девушек, которые продолжат свое участие в дальнейшем.

Две девушки из Новосибирска стали финалистками конкурса «Мисс Россия 2023»
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#Общество#Новосибирск#Конкурс#Эмилия Губарева#Мисс Россия
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