Девушки из Новосибирска не попали в ТОП-20 на конкурсе «Мисс Россия 2023»

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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В ходе конкурса «Мисс Россия 2023» было отобрано 20 участниц, которые смогут продолжить борьбу за победу. К сожалению, две девушки из Новосибирска не смогли войти в этот список.
Одной из участниц была 18-летняя Милена Кислова, представляющая Новосибирскую область. Вторая девушка, 23-летняя Юлия Колмакова также приехала из Новосибирска. Юлия только что окончила НГУЭУ, а Милена учится на втором курсе Кемеровского медицинского университета на факультете педиатрии.
На одном из этапов конкурса участницам нужно было продемонстрировать свою походку. И именно после этого были выбраны 20 самых успешных девушек, которые продолжат свое участие в дальнейшем.