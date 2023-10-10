Школьница из Новосибирска отсудила у гимназии 50 тысяч за избиение в туалете

В результате этого нападения у пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головы и ссадины на лице. Она провела неделю в больнице. Мать написала заявление в полицию. Однако, так как однокласснице было всего 14 лет, ее никак не наказали.