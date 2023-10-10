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Девочке выдали компенсацию

Школьница из Новосибирска отсудила у гимназии 50 тысяч за избиение в туалете

10 октября 2023, 02:44
Фото: 1MI
Девочке выдали компенсацию
В Новосибирске школьница смогла добиться выплаты 50 тысяч рублей от гимназии № 8 в качестве компенсации за избиение, которое произошло в туалете.

В октябре 2021 года случился инцидент, когда 14-летняя девочка подверглась нападению со стороны одноклассницы. Один из свидетелей записал драку на видео, которое потом распространилось в социальных сетях. Тогда огласка дошла до правоохранителей.

По информации издания «КП Новосибирск», эти девочки учились в одном классе, но не были близкими друзьями. 27 октября школьница попросила выйти в туалет, а ее одноклассница последовала за ней. Как только дверь закрылась, началась драка.

В результате этого нападения у пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головы и ссадины на лице. Она провела неделю в больнице. Мать написала заявление в полицию. Однако, так как однокласснице было всего 14 лет, ее никак не наказали.

«До суда мы писали претензию в департамент образования, родителям девочки и гимназии, чтобы они добровольно выплатили компенсацию морального вреда. Ответа не поступило», — сказала юрист Юлия Канина. В итоге девочке выплатили компенсацию за избиение.
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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Избиение#Эмилия Губарева#Гимназия
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