Школьница из Новосибирска отсудила у гимназии 50 тысяч за избиение в туалете

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
В октябре 2021 года случился инцидент, когда 14-летняя девочка подверглась нападению со стороны одноклассницы. Один из свидетелей записал драку на видео, которое потом распространилось в социальных сетях. Тогда огласка дошла до правоохранителей.
По информации издания «КП Новосибирск», эти девочки учились в одном классе, но не были близкими друзьями. 27 октября школьница попросила выйти в туалет, а ее одноклассница последовала за ней. Как только дверь закрылась, началась драка.
В результате этого нападения у пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головы и ссадины на лице. Она провела неделю в больнице. Мать написала заявление в полицию. Однако, так как однокласснице было всего 14 лет, ее никак не наказали.
«До суда мы писали претензию в департамент образования, родителям девочки и гимназии, чтобы они добровольно выплатили компенсацию морального вреда. Ответа не поступило», — сказала юрист Юлия Канина. В итоге девочке выплатили компенсацию за избиение.