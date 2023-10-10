Стали известны шокирующие подробности самоубийства новосибирского полицейского

Погибший был старшим сержантом полиции и участвовал в следственных мероприятиях ранее в тот же день. Он должен был сдать оружие в отделении полиции, но не явился туда. Через несколько часов его тело обнаружили во дворе. В служебном удостоверении нашли записку, где он якобы обвинил своего руководителя в смерти.