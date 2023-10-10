Стали известны шокирующие подробности самоубийства новосибирского полицейского

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Новосибирской области произошло самоубийство полицейского. 9 октября тело сотрудника полиции нашли во дворе его дома в Карасуке.
Погибший был старшим сержантом полиции и участвовал в следственных мероприятиях ранее в тот же день. Он должен был сдать оружие в отделении полиции, но не явился туда. Через несколько часов его тело обнаружили во дворе. В служебном удостоверении нашли записку, где он якобы обвинил своего руководителя в смерти.
Пока неизвестно, что послужило причиной самоубийства полицейского. Семья отмечает, что у него не было финансовых проблем и конфликтов на работе. В настоящее время Главное управление МВД по Новосибирской области проводит проверку для выяснения обстоятельств этого происшествия.