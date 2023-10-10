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Полицейский застрелился

Стали известны шокирующие подробности самоубийства новосибирского полицейского

10 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Полицейский застрелился
В Новосибирской области полицейский совершил самоубийство, а его тело было найдено во дворе дома; в записке он обвинил руководителя отделения полиции в своей смерти.

В Новосибирской области произошло самоубийство полицейского. 9 октября тело сотрудника полиции нашли во дворе его дома в Карасуке.

Погибший был старшим сержантом полиции и участвовал в следственных мероприятиях ранее в тот же день. Он должен был сдать оружие в отделении полиции, но не явился туда. Через несколько часов его тело обнаружили во дворе. В служебном удостоверении нашли записку, где он якобы обвинил своего руководителя в смерти.

Пока неизвестно, что послужило причиной самоубийства полицейского. Семья отмечает, что у него не было финансовых проблем и конфликтов на работе. В настоящее время Главное управление МВД по Новосибирской области проводит проверку для выяснения обстоятельств этого происшествия.

Полицейский застрелился в Новосибирской области — что известно, все подробности
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