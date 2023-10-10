atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Полицейский погиб

Полицейский застрелился в Новосибирской области — что известно, все подробности

10 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Полицейский погиб

В Новосибирской области полицейский покончил с собой в Карасуке

Сотрудник МВД в Новосибирской области покончил с собой, обвинив в своей смерти главу районного ОВД: при этом пока официально неизвестно, что могло послужить причиной его самоубийства.

По данным Телеграм-канала «База», 9 октября во дворе дома в Карасуке было обнаружено тело сотрудника полиции. Предварительно известно, что погибший являлся старшим сержантом полиции и находился на следственных действиях утром того же дня. После этого ему предстояло сдать свой пистолет в ОВД, но в отделе его так и не появилось.

Тело нашли через несколько часов во дворе дома погибшего. В служебном удостоверении была обнаружена записка, в которой он обвинял главу ОВД «Карасукский» в своей смерти.

Пока неизвестно, что могло послужить причиной самоубийства полицейского. По словам его родных, у него не было финансовых проблем и конфликтов в коллективе. На данный момент ГУ МВД по НСО проводит служебную проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

ФСБ задержала высокопоставленных полицейских в Новосибирске — называем фамилии
Узнать подробнее
Читайте также:
Убийцы проституток и трансгендеров. Кровавые истории экс-полицейских из НовосибирскаНайден единственный свидетель убийства пропавшей 13 лет назад новосибирской школьницы
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Эмилия Губарева#МВД#18+#Самоубийство
Подпишитесь
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Сегодня, 03:13
Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
Вчера, 20:27
Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?
Вчера, 06:06
«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах
Вчера, 10:22
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Сегодня, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Сегодня, 01:43