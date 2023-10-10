Полицейский застрелился в Новосибирской области — что известно, все подробности

По данным Телеграм-канала «База», 9 октября во дворе дома в Карасуке было обнаружено тело сотрудника полиции. Предварительно известно, что погибший являлся старшим сержантом полиции и находился на следственных действиях утром того же дня. После этого ему предстояло сдать свой пистолет в ОВД, но в отделе его так и не появилось.