Полицейский застрелился в Новосибирской области — что известно, все подробности

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По данным Телеграм-канала «База», 9 октября во дворе дома в Карасуке было обнаружено тело сотрудника полиции. Предварительно известно, что погибший являлся старшим сержантом полиции и находился на следственных действиях утром того же дня. После этого ему предстояло сдать свой пистолет в ОВД, но в отделе его так и не появилось.
Тело нашли через несколько часов во дворе дома погибшего. В служебном удостоверении была обнаружена записка, в которой он обвинял главу ОВД «Карасукский» в своей смерти.
Пока неизвестно, что могло послужить причиной самоубийства полицейского. По словам его родных, у него не было финансовых проблем и конфликтов в коллективе. На данный момент ГУ МВД по НСО проводит служебную проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.