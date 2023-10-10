Застрелившийся полицейский в Новосибирской области оставил предсмертную записку

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Карасуке произошло самоубийство полицейского. Тело сотрудника МВД обнаружили 9 октября во дворе дома. Утром он должен был явиться в отделение полиции, чтобы сдать служебное оружие, но не появился и не выходил на связь.
Вместе с телом была найдена записка, в которой указано, что в его смерти якобы виноват Геннадий Садовский, глава отделения полиции «Карасукский». Подробности случившегося пока неизвестны.
По словам родных правоохранителя, у него не было финансовых проблем и конфликтов в коллективе. В МВД уже начали проверку происшествия.