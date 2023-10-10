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Сотрудник полиции погиб

Застрелившийся полицейский в Новосибирской области оставил предсмертную записку

10 октября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Сотрудник полиции погиб
В Новосибирской области полицейский Роман К. покончил с собой, оставив записку, в которой он обвиняет начальника в своей гибели.

В Карасуке произошло самоубийство полицейского. Тело сотрудника МВД обнаружили 9 октября во дворе дома. Утром он должен был явиться в отделение полиции, чтобы сдать служебное оружие, но не появился и не выходил на связь.

Вместе с телом была найдена записка, в которой указано, что в его смерти якобы виноват Геннадий Садовский, глава отделения полиции «Карасукский». Подробности случившегося пока неизвестны.

По словам родных правоохранителя, у него не было финансовых проблем и конфликтов в коллективе. В МВД уже начали проверку происшествия.

Полицейский застрелился в Новосибирской области — что известно, все подробности
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