Новосибирские прокуроры займутся снесенной остановкой возле зоопарка

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
На данный момент причины сноса неизвестны. При этом остановочный пункт был установлен за счет Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.
«Прокуратурой Заельцовского района организована проверка по информации в СМИ о сносе остановки общественного транспорта напротив МУП „Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило“, — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
В рамках проверки будут выяснена обоснованность и законность действий по сносу остановки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
До этого в региональных СМИ появилась информация о сносе остановки возле Новосибирского зоопарка. Жильцы близлежащих домов возмущены подобным варварством.