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Причины сноса остановки пока неизвестны

Новосибирские прокуроры займутся снесенной остановкой возле зоопарка

11 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Причины сноса остановки пока неизвестны

В Новосибирске прокуратуры установят причины сноса остановки возле зоопарка

В Новосибирске снесли остановочный пункт возле зоопарка. Причины сноса выяснит прокуратура.

На данный момент причины сноса неизвестны. При этом остановочный пункт был установлен за счет Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

«Прокуратурой Заельцовского района организована проверка по информации в СМИ о сносе остановки общественного транспорта напротив МУП „Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило“, — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
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В рамках проверки будут выяснена обоснованность и законность действий по сносу остановки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого в региональных СМИ появилась информация о сносе остановки возле Новосибирского зоопарка. Жильцы близлежащих домов возмущены подобным варварством.

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#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Новосибирский зоопарк#Остановка#Александр Ляхов
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