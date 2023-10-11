Трогает за попу: извращенец пристает к девушкам на Студенческой в Новосибирске

Согласно сообщению, на автобусной остановке около метро Студенческая извращенец приближается к девушкам и трогает их за попу, после чего быстро убегает. Автор сообщения отметила, что эта ситуация уже повторилась дважды. Она также описала внешний вид мужчины: у него светлые короткие волосы, он был одет в черную кофту и джинсы. Девушка отметила, что о случившемся было сообщено в полицию.