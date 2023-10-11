Трогает за попу: извращенец пристает к девушкам на Студенческой в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
Жительница Новосибирска рассказала о неприятном инциденте, который произошел на автобусной остановке на проспекте Карла Маркса и на Геодезической возле метро Студенческая. По словам девушки, неизвестный мужчина подходит к девушкам и ведет себя неподобающим образом. Информация об этом была опубликована в паблике «Инцидент. Новосибирск».
Согласно сообщению, на автобусной остановке около метро Студенческая извращенец приближается к девушкам и трогает их за попу, после чего быстро убегает. Автор сообщения отметила, что эта ситуация уже повторилась дважды. Она также описала внешний вид мужчины: у него светлые короткие волосы, он был одет в черную кофту и джинсы. Девушка отметила, что о случившемся было сообщено в полицию.