Мэрия начала согласовывать внешний вид новостроек в Новосибирске

Среди первых проектов, прошедших эту процедуру, находятся магазин непродовольственных товаров на Большевистской улице (застройщик — ИП Масловский А. С.), многоэтажный жилой дом на улице Максима Горького (застройщик — ООО «Астера»), гостиница на Кошурникова (застройщик — ООО СЗ «ОФИС ПРОПЕРТИЗ»), две 100-метровые башни апарт-отеля с подземной автостоянкой на пересечении улиц Блюхера и Геодезической (застройщик — ООО «Аврора»), четырехэтажный спортивно-оздоровительный центр на Октябрьской магистрали (застройщик — ООО «Новый Мир Химметалл») и автозаправка на Мочищенском шоссе (застройщик — ООО «Газойл»).