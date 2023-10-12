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Мэрия начала согласовывать внешний вид новостроек в Новосибирске

Мэрия начала согласовывать внешний вид новостроек в Новосибирске

12 октября 2023, 06:37
Фото: 1MI
Мэрия начала официально согласовывать внешний вид новостроек в Новосибирске, первые проекты, прошедшие процедуру, уже опубликованы на официальном сайте города.

Официальные документы о начале согласования внешнего облика новых зданий в Новосибирске были опубликованы на городском сайте. В этих документах сообщается, что комиссия по согласованию архитектурно-строительного облика утвердила внешний вид будущих строений.

Среди первых проектов, прошедших эту процедуру, находятся магазин непродовольственных товаров на Большевистской улице (застройщик — ИП Масловский А. С.), многоэтажный жилой дом на улице Максима Горького (застройщик — ООО «Астера»), гостиница на Кошурникова (застройщик — ООО СЗ «ОФИС ПРОПЕРТИЗ»), две 100-метровые башни апарт-отеля с подземной автостоянкой на пересечении улиц Блюхера и Геодезической (застройщик — ООО «Аврора»), четырехэтажный спортивно-оздоровительный центр на Октябрьской магистрали (застройщик — ООО «Новый Мир Химметалл») и автозаправка на Мочищенском шоссе (застройщик — ООО «Газойл»).

Мэрия и застройщики начали согласовывать внешний вид домов и зданий с 1 сентября. Эту услугу предоставляет управление художественного облика города, входящее в департамент строительства и архитектуры.

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#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Архитектура#Здания#Эмилия Губарева#Согласование
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