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Не все грибы можно собирать

Тюрьма и многомиллионный штраф: новосибирцам запретили собирать грибы

12 октября 2023, 04:32
Фото: atas.info
Не все грибы можно собирать

С 12 октября новосибирцам запретили собирать некоторые грибы

12 октября вступили в силу изменения в Уголовном кодексе России, касающиеся уничтожения или повреждения редких видов грибов и растений. Эти изменения были одобрены президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Теперь эта деятельность является противозаконной и подлежит наказанию.

Начиная с 12 октября, в России вступили в силу новые правила, которые запрещают собирать редкие грибы, перечисленные в Красной книге. Теперь за причинение вреда этим организмам будет налагаться ответственность.

В Уголовный кодекс была добавлена новая статья, которая касается незаконного обращения с редкими грибами. Согласно УК, теперь за уничтожение, повреждение, сбор, приобретение, хранение и перевозку редких грибов предусмотрена уголовная ответственность.

Новосибирцам, которые будут нарушать эти правила, грозят штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей, а с юридических лиц могут взыскать миллион рублей. Целью такой меры является сохранение множества редких видов грибов. За такие действия можно получить максимальное наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф до трёх миллионов рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Грибы#Штрафы#Эмилия Губарева
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