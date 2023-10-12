Тюрьма и многомиллионный штраф: новосибирцам запретили собирать грибы

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Начиная с 12 октября, в России вступили в силу новые правила, которые запрещают собирать редкие грибы, перечисленные в Красной книге. Теперь за причинение вреда этим организмам будет налагаться ответственность.
В Уголовный кодекс была добавлена новая статья, которая касается незаконного обращения с редкими грибами. Согласно УК, теперь за уничтожение, повреждение, сбор, приобретение, хранение и перевозку редких грибов предусмотрена уголовная ответственность.
Новосибирцам, которые будут нарушать эти правила, грозят штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей, а с юридических лиц могут взыскать миллион рублей. Целью такой меры является сохранение множества редких видов грибов. За такие действия можно получить максимальное наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф до трёх миллионов рублей.