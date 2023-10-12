Тюрьма и многомиллионный штраф: новосибирцам запретили собирать грибы

Новосибирцам, которые будут нарушать эти правила, грозят штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей, а с юридических лиц могут взыскать миллион рублей. Целью такой меры является сохранение множества редких видов грибов. За такие действия можно получить максимальное наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф до трёх миллионов рублей.