Названа дата открытия новых супермаркетов «Чижик» в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:16
В ближайшее время в Новосибирске откроется новая сеть магазинов под названием «Чижик». По информации, представленной на официальном сайте сети, в городе и области будет запущено 14 магазинов. Кроме того, новые супермаркеты появятся также в Барнауле, Кемерове, Томске, Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком.
Первые магазины «Чижик» в Новосибирске откроют свои двери 20 октября. Они будут расположены в Первомайском районе на улице Александра Ерёмина, а также на Затулинском жилмассиве по адресу Петухова, 12/1. Кроме того, магазины будут доступны для покупок в ТЦ «Федосеевский» и в городе Обь на улице Ломоносова, 38.
Позже откроются еще девять точек продаж в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Коченево, Колывани и Мошково. В Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае также откроют еще 20 супермаркетов.
Сеть магазинов «Чижик» начала свою работу в 2020 году. Они представляют собой дискаунтеры, где можно приобрести продукты питания и другие товары для повседневной жизни.