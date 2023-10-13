Названа дата открытия новых супермаркетов «Чижик» в Новосибирске

Первые магазины «Чижик» в Новосибирске откроют свои двери 20 октября. Они будут расположены в Первомайском районе на улице Александра Ерёмина, а также на Затулинском жилмассиве по адресу Петухова, 12/1. Кроме того, магазины будут доступны для покупок в ТЦ «Федосеевский» и в городе Обь на улице Ломоносова, 38.