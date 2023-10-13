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Магазины откроются в октябре

Названа дата открытия новых супермаркетов «Чижик» в Новосибирске

13 октября 2023, 01:14
Фото: 1MI
Магазины откроются в октябре

В Новосибирске супермаркеты «Чижик» откроются 20 октября

Сеть супермаркетов «Чижик» откроется в Новосибирске до конца месяца. В городе и области запустят 14 магазинов, а также новые точки появятся в других городах Сибири.

В ближайшее время в Новосибирске откроется новая сеть магазинов под названием «Чижик». По информации, представленной на официальном сайте сети, в городе и области будет запущено 14 магазинов. Кроме того, новые супермаркеты появятся также в Барнауле, Кемерове, Томске, Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком.

Первые магазины «Чижик» в Новосибирске откроют свои двери 20 октября. Они будут расположены в Первомайском районе на улице Александра Ерёмина, а также на Затулинском жилмассиве по адресу Петухова, 12/1. Кроме того, магазины будут доступны для покупок в ТЦ «Федосеевский» и в городе Обь на улице Ломоносова, 38.

Позже откроются еще девять точек продаж в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Коченево, Колывани и Мошково. В Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае также откроют еще 20 супермаркетов.

Сеть магазинов «Чижик» начала свою работу в 2020 году. Они представляют собой дискаунтеры, где можно приобрести продукты питания и другие товары для повседневной жизни.

Крупы, алкоголь, газировка и сахар подорожают в Новосибирске в октябре 2023
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#Новосибирск#Магазины#Продукты#Открытие#Эмилия Губарева
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