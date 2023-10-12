Крупы, алкоголь, газировка и сахар подорожают в Новосибирске в октябре 2023

Однако есть и положительные новости. В то время, как некоторые продукты будут дорожать, цены на другие товары снизятся. Прогнозируется, что в октябре мясо, включая свинину, станет дешевле. Стоимость свинины может упасть до 250 рублей за килограмм. Также ожидается снижение цен на курицу, соль и рыбу. Например, цена на горбушу может уменьшиться на 2-3%.