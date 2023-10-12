Крупы, алкоголь, газировка и сахар подорожают в Новосибирске в октябре 2023

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 03:00
В октябре ожидается повышение цен на несколько категорий товаров. Экономист Алексей Орлов отметил, что стоимость круп, алкоголя, газированных напитков и сахара-песка неизбежно вырастет. Причины повышения цен могут быть как сезонного характера, так и связаны с увеличением стоимости сырья.
Прогнозируется, что цены на крупы увеличатся на 5%. Стоимость гречки, риса, киноа, овсянки, перловки и других видов круп будет возрастать. Цены на вино также поднимутся на 2-3%, пишет «Вечерняя Москва».
Однако есть и положительные новости. В то время, как некоторые продукты будут дорожать, цены на другие товары снизятся. Прогнозируется, что в октябре мясо, включая свинину, станет дешевле. Стоимость свинины может упасть до 250 рублей за килограмм. Также ожидается снижение цен на курицу, соль и рыбу. Например, цена на горбушу может уменьшиться на 2-3%.
Такие тенденции будут характерны для всего российского рынка в октябре.