atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Сахар станет дороже

Крупы, алкоголь, газировка и сахар подорожают в Новосибирске в октябре 2023

12 октября 2023, 02:57
Фото: 1MI
Сахар станет дороже
В октябре в Новосибирске ожидается подорожание круп, алкоголя, газировки и сахара; однако цены на мясо, соль и рыбу будут снижаться, в том числе стоимость свинины может упасть до 250 рублей за килограмм.

В октябре ожидается повышение цен на несколько категорий товаров. Экономист Алексей Орлов отметил, что стоимость круп, алкоголя, газированных напитков и сахара-песка неизбежно вырастет. Причины повышения цен могут быть как сезонного характера, так и связаны с увеличением стоимости сырья.

Прогнозируется, что цены на крупы увеличатся на 5%. Стоимость гречки, риса, киноа, овсянки, перловки и других видов круп будет возрастать. Цены на вино также поднимутся на 2-3%, пишет «Вечерняя Москва».

Однако есть и положительные новости. В то время, как некоторые продукты будут дорожать, цены на другие товары снизятся. Прогнозируется, что в октябре мясо, включая свинину, станет дешевле. Стоимость свинины может упасть до 250 рублей за килограмм. Также ожидается снижение цен на курицу, соль и рыбу. Например, цена на горбушу может уменьшиться на 2-3%.

Такие тенденции будут характерны для всего российского рынка в октябре.

Аналитики рассказали об ожидаемом росте цен на пшеницу на мировом рынке
Узнать подробнее
Читайте также:
Цены на недвижимость в Новосибирске 2023: стоит ли покупать квартиру сейчасЗаниматься сексом стало дороже с начала СВО — цены на презервативы выросли вдвоеГде дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
#Экономика#Новосибирск#Цены#Продукты#Магазин#Эмилия Губарева#Рост
Подпишитесь
Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Вчера, 04:03
Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
10 октября, 09:29
«Ужас какой»: в Бердске автомобиль с водителем разорвало на части в ДТП — ВИДЕО
Вчера, 01:23
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
10 октября, 03:13
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
10 октября, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
10 октября, 01:43