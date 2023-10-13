Производство куриных яиц в Новосибирской области увеличили за год до 118%

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Производство куриных яиц в Новосибирской области значительно возросло — на 118% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что каждый житель региона получает около 198 яиц от местных производителей. Каждая курица приносит в среднем 223 яйца, что превышает результаты предыдущего года.
Семь птицефабрик расположенных в различных районах области (Искитимский, Новосибирский, Коченёвский, Черепановский и Каргатский) удовлетворяют спрос на яйца в регионе на 118%, а на куриное мясо — на 107%. Избыточную продукцию новосибирские производители успешно реализуют как внутри страны, так и за ее пределами.
Это достигнуто благодаря инвестиционным проектам, которые сделали птицеводство высокодоходной и привлекательной отраслью, сообщил первый замминистра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.