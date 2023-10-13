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Яиц стало больше

Производство куриных яиц в Новосибирской области увеличили за год до 118%

13 октября 2023, 04:54
Фото: 1MI
Яиц стало больше
Производство куриных яиц в Новосибирской области выросло на 118%, а каждая курица приносит сибирякам в среднем 223 яйца, что делает регион экспортером яиц и куриного мяса.

Производство куриных яиц в Новосибирской области значительно возросло — на 118% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что каждый житель региона получает около 198 яиц от местных производителей. Каждая курица приносит в среднем 223 яйца, что превышает результаты предыдущего года.

Семь птицефабрик расположенных в различных районах области (Искитимский, Новосибирский, Коченёвский, Черепановский и Каргатский) удовлетворяют спрос на яйца в регионе на 118%, а на куриное мясо — на 107%. Избыточную продукцию новосибирские производители успешно реализуют как внутри страны, так и за ее пределами.

Это достигнуто благодаря инвестиционным проектам, которые сделали птицеводство высокодоходной и привлекательной отраслью, сообщил первый замминистра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В Новосибирской области с начала года выросли объемы производства яйца и мяса птицы
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#Новосибирская область#Производство#Эмилия Губарева#Яйца
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