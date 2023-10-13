Производство куриных яиц в Новосибирской области увеличили за год до 118%

Семь птицефабрик расположенных в различных районах области (Искитимский, Новосибирский, Коченёвский, Черепановский и Каргатский) удовлетворяют спрос на яйца в регионе на 118%, а на куриное мясо — на 107%. Избыточную продукцию новосибирские производители успешно реализуют как внутри страны, так и за ее пределами.