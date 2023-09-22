Грибник нашел под Новосибирском «драконьи яйца» весом 5 кг

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Гигантский гриб был найден в Коченевском районе. В этом году жители Сибири достаточно часто находят такие огромные головачи. В социальных сетях можно увидеть много фотографий этих гигантов. Иногда даже речь идет о целых полянах этих грибов, которые из-за своего необычного размера и формы получили название «драконьих яиц».
Тем не менее, несмотря на необычно большие размеры, головач не только съедобный, но и очень вкусный гриб. Молодые головачи имеют вкус, напоминающий куриное мясо, и легко готовятся.
Кроме того, этому грибу приписывают множество целебных свойств. Из спор головача производят лекарства от диабета, астмы и заболеваний дыхательной системы.