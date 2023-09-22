Грибник нашел под Новосибирском «драконьи яйца» весом 5 кг

Гигантский гриб был найден в Коченевском районе. В этом году жители Сибири достаточно часто находят такие огромные головачи. В социальных сетях можно увидеть много фотографий этих гигантов. Иногда даже речь идет о целых полянах этих грибов, которые из-за своего необычного размера и формы получили название «драконьих яиц».