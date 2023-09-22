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Гриб много весит

Грибник нашел под Новосибирском «драконьи яйца» весом 5 кг

22 сентября 2023, 02:26
Фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023/ВК
Гриб много весит

В Новосибирской области грибник нашел «драконьи яйца» весом 5 кг

В Новосибирской области нашли очередной огромный гриб-головач. Вес этой находки составил 5 кг. Информацию об этом событии опубликовал один из местных любителей грибов в ВК-паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».

Гигантский гриб был найден в Коченевском районе. В этом году жители Сибири достаточно часто находят такие огромные головачи. В социальных сетях можно увидеть много фотографий этих гигантов. Иногда даже речь идет о целых полянах этих грибов, которые из-за своего необычного размера и формы получили название «драконьих яиц».

Тем не менее, несмотря на необычно большие размеры, головач не только съедобный, но и очень вкусный гриб. Молодые головачи имеют вкус, напоминающий куриное мясо, и легко готовятся.

Кроме того, этому грибу приписывают множество целебных свойств. Из спор головача производят лекарства от диабета, астмы и заболеваний дыхательной системы.

Огромный гриб-головач нашли под Новосибирском — он весил 6 килограмм
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#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Эмилия Губарева
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