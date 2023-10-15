Башни-близнецы высотой 31 этаж появятся у метро «Студенческая» в Новосибирске

Posted 15 октября, 05:45
Published 15 октября, 05:45
Modified 15 октября, 05:47
Updated 15 октября, 05:47
На станции метро «Студенческая» в Новосибирске планируется строительство апарт-отеля высотой в 31 этаж. Этот отель будет состоять из двух башен-близнецов, соединенных стеклянным мостом.
Информацию о проекте нового здания опубликовали на муниципальном портале города. Апарт-отель сейчас носит название «Сити-Холл». Башни будут размещены на территории между улицами Котовского, Блюхера и Геодезической.
Дизайн 31-этажного здания разработала студия «КиФ». В этом отеле будет предложено 1428 номеров. Под землей также обустроят парковку на 341 место.