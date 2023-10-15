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Posted 15 октября, 05:45

Published 15 октября, 05:45

Modified 15 октября, 05:47

Updated 15 октября, 05:47

Башни-близнецы высотой 31 этаж появятся у метро «Студенческая» в Новосибирске

Башни-близнецы высотой 31 этаж появятся у метро «Студенческая» в Новосибирске

15 октября 2023, 05:45
Фото: Муниципальный портал Новосибирска
Башни-близнецы, соединенные стеклянным мостом, построят в центре левого берега Новосибирска.

На станции метро «Студенческая» в Новосибирске планируется строительство апарт-отеля высотой в 31 этаж. Этот отель будет состоять из двух башен-близнецов, соединенных стеклянным мостом.

Информацию о проекте нового здания опубликовали на муниципальном портале города. Апарт-отель сейчас носит название «Сити-Холл». Башни будут размещены на территории между улицами Котовского, Блюхера и Геодезической.

Дизайн 31-этажного здания разработала студия «КиФ». В этом отеле будет предложено 1428 номеров. Под землей также обустроят парковку на 341 место.

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#Новосибирск#Строительство#Эмилия Губарева#Гостиница
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