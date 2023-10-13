Проект первого 54-этажного небоскреба представили в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
Проект был представлен архитектором Дарьей Кисельниковой на заседании архитектурно-градостроительного совета мэрии. По планам, комплекс должен состоять из двух башен, одна из которых будет иметь высоту 180 метров, а другая — 125 метров. Всего этажей — 54.
Специалист пояснила, что новый комплекс будет продолжением пешеходного пространства, которое уже существует рядом с жилым комплексом «Чикаго», пишет НГС.
Одним из элементов проекта является создание проезда, который соединит две улицы. Президиум на заседании одобрил эту идею единогласно.