Проект первого 54-этажного небоскреба представили в Новосибирске

Проект был представлен архитектором Дарьей Кисельниковой на заседании архитектурно-градостроительного совета мэрии. По планам, комплекс должен состоять из двух башен, одна из которых будет иметь высоту 180 метров, а другая — 125 метров. Всего этажей — 54.