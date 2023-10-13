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Высотка появится в Новосибирске

Проект первого 54-этажного небоскреба представили в Новосибирске

13 октября 2023, 01:20
Фото: atas.info
Высотка появится в Новосибирске
В Новосибирске представили планы строительства первого небоскреба. Предполагается, что здание будет размещено между улицами Ленинградской и Толстого, и достигнет высоты 180 метров.

Проект был представлен архитектором Дарьей Кисельниковой на заседании архитектурно-градостроительного совета мэрии. По планам, комплекс должен состоять из двух башен, одна из которых будет иметь высоту 180 метров, а другая — 125 метров. Всего этажей — 54.

Специалист пояснила, что новый комплекс будет продолжением пешеходного пространства, которое уже существует рядом с жилым комплексом «Чикаго», пишет НГС.

Одним из элементов проекта является создание проезда, который соединит две улицы. Президиум на заседании одобрил эту идею единогласно.

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#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Архитектура#Дом#Жилой дом#Небоскреб#Эмилия Губарева
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