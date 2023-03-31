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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Новосибирск утонул в лужах и мечтает о небоскребе: как выжил мегаполис

31 марта 2023, 14:09
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Как выживал Новосибирск неделю
Новосибирск за неделю: нейросеть создала портрет мэра города – посмотрите на типичного чиновника; первый небоскреб в мегаполисе – названы сроки строительства; город утонул в талых водах – что творится на дорогах. Читайте итоги рабочей недели по версии Atas.info.

Новый мэр Новосибирска – портрет нейросети

Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме
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Нейросеть представила нового мэра Новосибирска, вернее, несколько вариантов портретов, как мог бы выглядеть чиновник. На фото изображен типичный депутат-единоросс. Отметим, что в конце этой зимы Заксобрание региона одобрило законопроект, который предусматривает замену прямых выборы глав муниципалитетов на избрание их муниципальными депутатами по итогам конкурса. Действующий мэр Анатолий Локоть проработает на своей должности до осени 2024 года, а после этого уже можно сравнить нового градоначальника с портретами нейросети.

Первый и единственный небоскреб Новосибирска

Минстрой назвал срок начала строительства первого небоскреба в Новосибирске
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В Новосибирске построят первый небоскреб в 60 этажей. На пресс-конференции министр строительства области Алексей Колмаков назвал срок начала строительства объекта – это либо конец 2023 года, либо 2024 год. Создание небоскреба обойдется в 3,5 млрд рублей. Для сравнения, обычный дом-свечка, стоит около миллиарда. Строительство требует разрешение Росавиации, да и вообще, проект очень сложный и несравнимый с другими объектами в столице Сибири. Опыт покажет.

Весенний кошмар в Новосибирске

Растаявший Новосибирск: смотрим фото весеннего кошмара с улиц города
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Новосибирск растаял. На дорогах творится полный ужас – лужи, грязь, каша, размытый асфальт и многое другое. Остается только перетерпеть месяц и ждать, когда все само растает. Месяцем ранее мы ждали, когда с улиц уйдет дикий гололед. Мы подготовили фоторепортаж, как новосибирцы справляются с обильным таянием снега. Например, уворачиваются от струй воды от колес авто, или же видят с растаявшим снегом кучи мусора на дорогах.

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#Итоги#Дайджест#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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