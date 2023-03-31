Новосибирск утонул в лужах и мечтает о небоскребе: как выжил мегаполис

Нейросеть представила нового мэра Новосибирска, вернее, несколько вариантов портретов, как мог бы выглядеть чиновник. На фото изображен типичный депутат-единоросс. Отметим, что в конце этой зимы Заксобрание региона одобрило законопроект, который предусматривает замену прямых выборы глав муниципалитетов на избрание их муниципальными депутатами по итогам конкурса. Действующий мэр Анатолий Локоть проработает на своей должности до осени 2024 года, а после этого уже можно сравнить нового градоначальника с портретами нейросети.