Скандального академика Асеева хотят лишить звания Почетного жителя Новосибирска

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Комиссия, отвечающая за присвоение звания «Почетный житель Новосибирска», рассмотрит вопрос о лишении этого звания бывшего председателя СО РАН Александра Асеева. Об этом сообщает телеграм-канал SibPublicFaces.
В связи с тем, что обвинительный приговор Александру Асееву стал законным, мэрия планирует провести комиссию по лишению его звания «Почетный житель города».
Напомним, что 14 июня 2023 года Советский районный суд признал Асеева виновным в преступлении, связанном с приватизацией коттеджа, находившегося в оперативном управлении СО РАН. Ему было назначено условное лишение свободы на четыре года, с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Коттедж будет возвращен государству. Защита академика не смогла оспорить приговор суда.