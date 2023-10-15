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Тот самый скандальный коттедж

Скандального академика Асеева хотят лишить звания Почетного жителя Новосибирска

15 октября 2023, 09:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Тот самый скандальный коттедж
Комиссия рассмотрит вопрос о лишении академика Александра Асеева звания «Почетный житель Новосибирска» из-за приговора по делу о приватизации коттеджа.

Комиссия, отвечающая за присвоение звания «Почетный житель Новосибирска», рассмотрит вопрос о лишении этого звания бывшего председателя СО РАН Александра Асеева. Об этом сообщает телеграм-канал SibPublicFaces.

В связи с тем, что обвинительный приговор Александру Асееву стал законным, мэрия планирует провести комиссию по лишению его звания «Почетный житель города».

Напомним, что 14 июня 2023 года Советский районный суд признал Асеева виновным в преступлении, связанном с приватизацией коттеджа, находившегося в оперативном управлении СО РАН. Ему было назначено условное лишение свободы на четыре года, с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Коттедж будет возвращен государству. Защита академика не смогла оспорить приговор суда.

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#Новосибирск#Суд#Преступление#Приговор#Эмилия Губарева
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