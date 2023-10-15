Скандального академика Асеева хотят лишить звания Почетного жителя Новосибирска

Напомним, что 14 июня 2023 года Советский районный суд признал Асеева виновным в преступлении, связанном с приватизацией коттеджа, находившегося в оперативном управлении СО РАН. Ему было назначено условное лишение свободы на четыре года, с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Коттедж будет возвращен государству. Защита академика не смогла оспорить приговор суда.