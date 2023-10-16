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Новые троллейбусы появятся в городе

80 новых троллейбусов для Новосибирска: город готов потратить миллиарды рублей

16 октября 2023, 01:28
Фото: 1MI
Новые троллейбусы появятся в городе

В Новосибирске закупят 80 новых троллейбусов за 4,9 млрд рублей

МУП «Горэлектротранспорт» Новосибирска проводит конкурс на закупку 80 троллейбусов с низкой входной платформой. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

На этот общественный транспорт планируется потратить 4,9 миллиарда рублей. Подрядчик должен поставить троллейбусы, произведенные не позднее 2023 года. Они должны быть новыми, без ремонта или использования как выставочные экземпляры.

Каждый троллейбус должен вмещать от 90 до 100 пассажиров, включая не менее 33 сидячих мест. Внутри троллейбуса должно быть место для людей на колясках, а срок их эксплуатации составляет не менее 12 лет.

Троллейбусы оснастят информационными табло, видеорегистраторами, USB-разъемами для зарядки устройств и системами бесконтактного обслуживания пассажиров. Последняя партия троллейбусов должна быть передана городу до 30 ноября 2024 года.

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#Транспорт#Новосибирск#Госзакупки#Троллейбусы#Общественный транспорт#Эмилия Губарева
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