ГИБДД в Новосибирске не борется самокатчиками-нарушителями правил движения

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Александр Бабенков не смог рассказать о том, сколько рейдов по профилактике нарушений ПДД со стороны владельцев электросамокатов и пользователей сервисов кикшеринга его подчиненные намерены провести до конце 2023 года и какое количество подобных мероприятий запланировано на следующий год.
Соответствующий вопрос главному дорожному полицейскому региона задала заместитель председателя комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Елена Тырина в ходе планового заседания комитета во вторник, 17 октября.
«Фактического количества рейдов нет, привести вы его не можете. Если они есть в плане, их можно посчитать. Плана нет», — констатировала Тырина.
В ходе заседания комитета депутаты раскритиковали власти Новосибирска за отсутствие систематической работы по предотвращению дорожных аварий.