ГИБДД в Новосибирске не борется самокатчиками-нарушителями правил движения

Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Александр Бабенков не смог рассказать о том, сколько рейдов по профилактике нарушений ПДД со стороны владельцев электросамокатов и пользователей сервисов кикшеринга его подчиненные намерены провести до конце 2023 года и какое количество подобных мероприятий запланировано на следующий год.