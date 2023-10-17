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Дорожная полиция не проводит рейды по выявлению самокатчиков-нарушителей

ГИБДД в Новосибирске не борется самокатчиками-нарушителями правил движения

17 октября 2023, 05:48
Фото: atas.info
Дорожная полиция не проводит рейды по выявлению самокатчиков-нарушителей
Депутаты регионального Заксобрания не смогли добиться от дорожной полиции рассказа о том, как ГИБДД занимается профилактикой нарушений со стороны водителей электросамокатов

Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Александр Бабенков не смог рассказать о том, сколько рейдов по профилактике нарушений ПДД со стороны владельцев электросамокатов и пользователей сервисов кикшеринга его подчиненные намерены провести до конце 2023 года и какое количество подобных мероприятий запланировано на следующий год.

Соответствующий вопрос главному дорожному полицейскому региона задала заместитель председателя комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Елена Тырина в ходе планового заседания комитета во вторник, 17 октября.

«Фактического количества рейдов нет, привести вы его не можете. Если они есть в плане, их можно посчитать. Плана нет», — констатировала Тырина.

В ходе заседания комитета депутаты раскритиковали власти Новосибирска за отсутствие систематической работы по предотвращению дорожных аварий.

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