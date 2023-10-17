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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Новосибирск - место концентрации ДТП

Заксобрание раскритиковало Новосибирск за опасные дороги

17 октября 2023, 05:28
Фото: Midjourney
Новосибирск - место концентрации ДТП
По мнению депутатов, в городе не ведется работа по предотвращению автомобильных аварий и наездов на пешеходов

Глава комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко в ходе очередного заседания возмутился тем, что из 41 места концентрации ДТП в Новосибирской области 39 приходится на Новосибирск. По его мнению, такая статистка обусловлена, в том числе, отсутствием систематической работы со стороны мэрии по предотвращению аварийности.

«Мы считаем, что работа неудовлетворительная в городе Новосибирске по знакам, по разметке, по перекресткам, и так далее. Мы об этом будем еще отдельно говорить», — заявил Ильенко.

По словам заместителя председателя транспортного комитета Сергея Титкова, Новосибирск — единственный из российских городов-миллионников, где отсутствует проект организации дорожного движения. Что, по словам депутата, негативно сказывается на статистике ДТП.

В свою очередь, первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что в городском бюджете уже заложено финансирование на разработку такого документа. Сроки, в которые планируется создать проект организации дорожного движения в городе, Клемешов не назвал.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Мэрия#Депутаты#Критика
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