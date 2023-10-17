Заксобрание раскритиковало Новосибирск за опасные дороги

Глава комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко в ходе очередного заседания возмутился тем, что из 41 места концентрации ДТП в Новосибирской области 39 приходится на Новосибирск. По его мнению, такая статистка обусловлена, в том числе, отсутствием систематической работы со стороны мэрии по предотвращению аварийности.