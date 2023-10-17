В Новосибирске с благотворителей истребовали 70 тысяч рублей на помощь детям

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Инцидент начался в 2021 году. Тогда АНО «Добрые руки» организовали благотворительное мероприятие в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Двум мальчикам-близнецам требовалась реабилитация.
«К нам обратилась семья с просьбой о помощи. Устроили вечер, записали видеоролик. И реабилитацию удалось оплатить довольно быстро. Но потом нас заподозрили в нечестности», — рассказала «КП-Новосибирск» руководитель волонтерской организации Ксения Пак.
В феврале нынешнего года родственница бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Елена Нероденко потребовала предоставить ей отчет о судьбе пожертвований. На помощь детям ею было направлено 70 тысяч рублей. Волонтеры оперативно отправили женщине соответствующее письмо со всеми необходимыми документами.
Однако вскоре в отношении проекта Ксении Пак было возбуждено исполнительное производство. Решением Ленинского районного суда от «Добрых рук» потребовали вернуть всю сумму в полном объеме. «Дело рассмотрели без нас. Неужели теперь у детей их отобрать?», — сетует сибирячка.
При этом в решении суда указано, что организация якобы получала все извещения, а доказательств целевого расходования средств получено не было. То же самое заявляет и Елена Нероденко.
«Мы отправляли обращение о судьбе денег, но ответа не последовало. Не было ответа и на претензию. Поэтому мы и обратились в суд», — утверждает предприниматель.
Ксения Пак уже направила апелляцию. Когда планируется судебное заседание, не сообщается.