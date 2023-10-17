В Новосибирске с благотворителей истребовали 70 тысяч рублей на помощь детям

Однако вскоре в отношении проекта Ксении Пак было возбуждено исполнительное производство. Решением Ленинского районного суда от «Добрых рук» потребовали вернуть всю сумму в полном объеме. «Дело рассмотрели без нас. Неужели теперь у детей их отобрать?», — сетует сибирячка.