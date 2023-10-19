Авиакомпания «Северный ветер» получила штраф за задержку рейса в Новосибирске

Авиакомпанию «Северный ветер» оштрафовали за задержку рейса в Новосибирске. Прокуратура Новосибирской области привлекла авиакомпанию к ответственности за нарушение прав пассажиров, когда их рейс был задержан более чем на 9 часов. Событие произошло в июне 2023 года, когда самолет, выполняющий рейс из Сочи в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за дефектов на взлетной полосе аэропорта Кемерово.