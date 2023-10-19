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Авиакомпания «Северный ветер» получила штраф за задержку рейса в Новосибирске

Авиакомпания «Северный ветер» получила штраф за задержку рейса в Новосибирске

19 октября 2023, 02:23
Фото: atas.info
За нарушение прав пассажиров во время задержки рейса в Новосибирске авиакомпанию «Северный ветер» оштрафовали на 30 тыс. рублей, так как они не предоставили бесплатные услуги и не информировали пассажиров о причинах задержки.

Авиакомпанию «Северный ветер» оштрафовали за задержку рейса в Новосибирске. Прокуратура Новосибирской области привлекла авиакомпанию к ответственности за нарушение прав пассажиров, когда их рейс был задержан более чем на 9 часов. Событие произошло в июне 2023 года, когда самолет, выполняющий рейс из Сочи в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за дефектов на взлетной полосе аэропорта Кемерово.

Однако представители авиакомпании не выполнили законные требования и не обеспечили пассажиров бесплатными услугами, предусмотренными в таких ситуациях. Они не предоставили гостиницу, комнату для матери и ребенка, а также не информировали пассажиров о причинах и времени задержки.

По инициативе прокурора авиакомпания была привлечена к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований законодательства. Ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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#Транспорт#Новосибирск#Авиарейс#Эмилия Губарева#Пассажиры
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