Авиакомпания «Северный ветер» получила штраф за задержку рейса в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Авиакомпанию «Северный ветер» оштрафовали за задержку рейса в Новосибирске. Прокуратура Новосибирской области привлекла авиакомпанию к ответственности за нарушение прав пассажиров, когда их рейс был задержан более чем на 9 часов. Событие произошло в июне 2023 года, когда самолет, выполняющий рейс из Сочи в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за дефектов на взлетной полосе аэропорта Кемерово.
Однако представители авиакомпании не выполнили законные требования и не обеспечили пассажиров бесплатными услугами, предусмотренными в таких ситуациях. Они не предоставили гостиницу, комнату для матери и ребенка, а также не информировали пассажиров о причинах и времени задержки.
По инициативе прокурора авиакомпания была привлечена к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований законодательства. Ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.