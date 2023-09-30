Авиакомпания S7 Airlines задержала на сутки рейс из Новосибирска в Дубай

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Рейс, который должен был отправиться из Новосибирска в Дубай, был задержан на более чем 30 часов. Вылет самолета авиакомпании S7 Airlines был запланирован на пятницу, 29 сентября в 8:30, но по каким-то причинам его отложили на следующий день, на 12:30.
В связи с этим, все пассажиры были размещены в гостинице и им предоставили питание. Как выяснилось, Росавиация не выдала разрешение на полет.
По данному инциденту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку для установления того, выполнили ли авиакомпания все права пассажиров.
В то же время еще один рейс из Иркутска в Бангкок также был задержан. Точное время отправления пока неизвестно.