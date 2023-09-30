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Пассажиры не могут улететь

Авиакомпания S7 Airlines задержала на сутки рейс из Новосибирска в Дубай

30 сентября 2023, 04:54
Фото: atas.info
Пассажиры не могут улететь
Пассажиры рейса из Новосибирска в Дубай вынуждены ждать вылета больше суток: самолет не получил разрешение на вылет от Росавиации.

Рейс, который должен был отправиться из Новосибирска в Дубай, был задержан на более чем 30 часов. Вылет самолета авиакомпании S7 Airlines был запланирован на пятницу, 29 сентября в 8:30, но по каким-то причинам его отложили на следующий день, на 12:30.

В связи с этим, все пассажиры были размещены в гостинице и им предоставили питание. Как выяснилось, Росавиация не выдала разрешение на полет.

По данному инциденту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку для установления того, выполнили ли авиакомпания все права пассажиров.

В то же время еще один рейс из Иркутска в Бангкок также был задержан. Точное время отправления пока неизвестно.

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#Новосибирск#Толмачево#Самолет#Рейс#Эмилия Губарева#Дубай
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