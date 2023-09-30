Авиакомпания S7 Airlines задержала на сутки рейс из Новосибирска в Дубай

Рейс, который должен был отправиться из Новосибирска в Дубай, был задержан на более чем 30 часов. Вылет самолета авиакомпании S7 Airlines был запланирован на пятницу, 29 сентября в 8:30, но по каким-то причинам его отложили на следующий день, на 12:30.