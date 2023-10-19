atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Мужчины погибли

Двое мужчин погибли и один отравился после выпитой водки под Новосибирском

19 октября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Мужчины погибли
В результате употребления водки из местного магазина, два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии в больнице. Этот инцидент произошел в Маслянино.

В поселке городского типа Маслянино в Новосибирской области, погибли двое мужчин. Еще один был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Это произошло после того, как они выпили водку, купленную в местном магазине.

Местные жители отметили, что пострадавшие не были бездельниками и не злоупотребляли алкоголем, пишет НГС. Они были обычными работягами.

Один из друзей пострадавших рассказал, что говорил с их сыновьями, но они ещё не знают ничего о произошедшем. Полиция сейчас проводит расследование по этому случаю.

Отравились 74 человека: как наказали владельца «Суши Хаус» под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
«Привет вам из прошлого»: новосибирские приятели передали потомкам бутылку водкиЧтоб лучше спалось: в Новосибирске мать смачивала ребенку губы водкойСудимый новосибирец споткнулся на рюмке водки и прибил сожительницу
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Магазин#Алкоголь#Эмилия Губарева#Погибшие#Водка
Подпишитесь
Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
Сегодня, 02:31
Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО
Сегодня, 01:32
В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать
Вчера, 04:42
Полковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску
Сегодня, 07:34
Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
Сегодня, 02:00
В Новосибирске выставили на продажу три редкие банкноты за 5 млн рублей
Сегодня, 01:18