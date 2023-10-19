Двое мужчин погибли и один отравился после выпитой водки под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В поселке городского типа Маслянино в Новосибирской области, погибли двое мужчин. Еще один был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Это произошло после того, как они выпили водку, купленную в местном магазине.
Местные жители отметили, что пострадавшие не были бездельниками и не злоупотребляли алкоголем, пишет НГС. Они были обычными работягами.
Один из друзей пострадавших рассказал, что говорил с их сыновьями, но они ещё не знают ничего о произошедшем. Полиция сейчас проводит расследование по этому случаю.