Лунное затмение увидят новосибирцы 29 октября 2023

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Published Сегодня, 02:45
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Затмение пройдет в небе над Новосибирском в ночь с 28 на 29 октября. Земля закроет спутник на 13%.
Такое затмение «частным», о чем ранее рассказал корреспонденту Atas.info сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. Однако Луна будет скрыта в тени не вся, а лишь ее малая часть.
Примечательно, что такие затмения можно увидеть только раз или два раза в год. Астрономическое явление начнется примерно в 3 часа ночи 29 октября.