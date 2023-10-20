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Затмение увидят сибиряки

Лунное затмение увидят новосибирцы 29 октября 2023

20 октября 2023, 02:45
Фото: Midjourney
Затмение увидят сибиряки
В конце октября жители Новосибирска заметят лунное затмение, которое случается раз в год.

Затмение пройдет в небе над Новосибирском в ночь с 28 на 29 октября. Земля закроет спутник на 13%.

Такое затмение «частным», о чем ранее рассказал корреспонденту Atas.info сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. Однако Луна будет скрыта в тени не вся, а лишь ее малая часть.

Примечательно, что такие затмения можно увидеть только раз или два раза в год. Астрономическое явление начнется примерно в 3 часа ночи 29 октября.

Новосибирцы увидят «частное» затмение Луны — что это такое
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#Новосибирск#Солнечное затмение#Небо#Эмилия Губарева#Затмение
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