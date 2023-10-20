С сайтов пропала афиша концерта Дианы Арбениной в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:24
Приобрести билеты на концерт Дианы Арбениной можно было на таких сайтах, как «Яндекс.Афиша» и «Кассы.ру». Но сейчас покупатель видит только анонсы мероприятия. Как оказалось, билеты уже распроданы.
А вот на личном сайте артистки еще есть пару десятков свободных мест. Однако это может говорить о том, что информацию могли еще не обновить.
Напомним, что концерт Арбениной запланирован на 22 октября в Новосибирске. Однако жители города недовольны ее выступлением из-за политических взглядов. К тому же, добивается отмены ее шоу «Союз отцов».