atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:21

Published Сегодня, 01:21

Modified Сегодня, 01:24

Updated Сегодня, 01:24

С сайтов пропала афиша концерта Дианы Арбениной в Новосибирске

С сайтов пропала афиша концерта Дианы Арбениной в Новосибирске

20 октября 2023, 01:21
Фото: atas.info
Ссылки на покупку билетов на выступление певицы Дианы Арбениной в Новосибирске внезапно пропали.

Приобрести билеты на концерт Дианы Арбениной можно было на таких сайтах, как «Яндекс.Афиша» и «Кассы.ру». Но сейчас покупатель видит только анонсы мероприятия. Как оказалось, билеты уже распроданы.

А вот на личном сайте артистки еще есть пару десятков свободных мест. Однако это может говорить о том, что информацию могли еще не обновить.

Напомним, что концерт Арбениной запланирован на 22 октября в Новосибирске. Однако жители города недовольны ее выступлением из-за политических взглядов. К тому же, добивается отмены ее шоу «Союз отцов».

Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске возмутил даже бойцов СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерамКонцерт Дианы Арбениной требуют отменить в Новосибирске«Испуганного патриота» Диану Арбенину пытаются отменить в Новосибирске
#Культура#Общество#Новосибирск#Отмена#Концерт#Эмилия Губарева#Отмена концерта
Подпишитесь
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
Вчера, 10:09
Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО
Вчера, 01:32
Полковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску
Вчера, 07:34
Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
Вчера, 02:00
Сокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ
Сегодня, 01:42