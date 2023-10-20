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Разрешения на застройку часто выдаются без учета наличия школ и детсадов

Запрет возведения жилья без социальных объектов прокомментировала мэрия Новосибирска

20 октября 2023, 07:43
Фото: atas.info
Разрешения на застройку часто выдаются без учета наличия школ и детсадов
По словам главы профильного департамента Кондратьева, социальную инфраструктуру город намерен развивать за счет застройщиков

Обойти запрет прокуратуры на строительство жилых домов в районах, не обеспеченных соответствующей инфраструктурой, мэрия Новосибирска намерена за счет застройщиков. Строительные компании, желающие возводить новое жилье на уже застроенных территориях, должны будут озаботиться этой проблемой. И такие примеры уже есть, заявил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.

«В течение 2023 года заключено уже более 20 соглашений с застройщиками, которые либо выкупают частный сектор, где резервы сформированы под будущую социальную инфраструктуру и передают безвозмездно городу эти территории с целью дальнейшего проектирования детских садов и школ. Либо сами ведут строительство», — сообщил Алексей Кондратьев.

Ранее прокуратура опротестовала планы мэрии разрешить строительство высоток в нескольких районах города, поскольку эти решения противоречат «нормативам градостроительного проектирования и требованиям ст. 42 ГПК РФ». Жильцам этих микрорайонов, в случае появления новых домов, будет не хватать школ и объектов социальной инфраструктуры.

Пока только эта позиция прокуратуры защищает горожан от появления высоток в центре города. В частности, речь идет о скандальных планах возвести многоэтажный дом на месте магазина «Универсам» на улице Ленина и построить 30-этажные жилые здания на территории фабрики «Синар» на улице Серебренниковской.

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#Новосибирск#Застройка#Мэрия#Запрет#Прокуратура#Социальная инфраструктура
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