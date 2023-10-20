Запрет возведения жилья без социальных объектов прокомментировала мэрия Новосибирска

Обойти запрет прокуратуры на строительство жилых домов в районах, не обеспеченных соответствующей инфраструктурой, мэрия Новосибирска намерена за счет застройщиков. Строительные компании, желающие возводить новое жилье на уже застроенных территориях, должны будут озаботиться этой проблемой. И такие примеры уже есть, заявил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.