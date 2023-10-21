Общественники выступили с открытым письмом против концерта Арбениной в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Авторы письма, которые являются сопредседателями Новосибирского регионального отделения «Культурный фронт России НСО», обратились к руководителям министерства культуры и министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, генеральному директору ОАО «РЖД» и председателю Общественной палаты Новосибирской области.
Они призывают отменить концерт Дианы Арбениной, утверждая, что анонсы о нем уже вызвали возмущение жителей региона. Кроме того, авторы письма просят власти разработать методические рекомендации для концертных площадок региона, по которым артистам, высказывающим антигосударственные взгляды, будет отказано в проведении концертов. Они также предлагают приглашать исполнителей, которые высоко ценят и почитают Россию, ее героев-фронтовиков и традиционные духовно-нравственные ценности. Общественники также заявляют о своей готовности помочь властям в экспертной оценке исполнителей.
Письмо было подписано сопредседателями регионального отделения фонда: Сергеем Майоровым, Евгением Цыбизовым, Олегом Викторовичем, Яной Кованько и другими.
Прежде уже сообщалось, что общественники пытались несколько недель отменить концерт группы «Ночные снайперы» в Новосибирске. Также стало известно, что жители города столкнулись с проблемой приобретения билетов на концерт Дианы Арбениной, так как афиша исчезла со страницы сервиса «Яндекс. Афиша», хотя на официальной странице «Локомотив Арены» в социальной сети ВКонтакте концерт все еще был указан на 22 октября. Как оказалось, все билеты были раскуплены.