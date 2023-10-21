Общественники выступили с открытым письмом против концерта Арбениной в Новосибирске

Они призывают отменить концерт Дианы Арбениной, утверждая, что анонсы о нем уже вызвали возмущение жителей региона. Кроме того, авторы письма просят власти разработать методические рекомендации для концертных площадок региона, по которым артистам, высказывающим антигосударственные взгляды, будет отказано в проведении концертов. Они также предлагают приглашать исполнителей, которые высоко ценят и почитают Россию, ее героев-фронтовиков и традиционные духовно-нравственные ценности. Общественники также заявляют о своей готовности помочь властям в экспертной оценке исполнителей.