atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Арбенину требуют отменить

Общественники выступили с открытым письмом против концерта Арбениной в Новосибирске

21 октября 2023, 02:30
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Арбенину требуют отменить

Новосибирские общественники выступили против концерта Дианы Арбениной

Общественники выступили с открытым письмом против проведения концерта Дианы Арбениной в Новосибирске. В этом письме они призывают правительство и депутатов разработать рекомендации о том, каким артистам следует отказывать в проведении концертов в городе.

Авторы письма, которые являются сопредседателями Новосибирского регионального отделения «Культурный фронт России НСО», обратились к руководителям министерства культуры и министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, генеральному директору ОАО «РЖД» и председателю Общественной палаты Новосибирской области.

Они призывают отменить концерт Дианы Арбениной, утверждая, что анонсы о нем уже вызвали возмущение жителей региона. Кроме того, авторы письма просят власти разработать методические рекомендации для концертных площадок региона, по которым артистам, высказывающим антигосударственные взгляды, будет отказано в проведении концертов. Они также предлагают приглашать исполнителей, которые высоко ценят и почитают Россию, ее героев-фронтовиков и традиционные духовно-нравственные ценности. Общественники также заявляют о своей готовности помочь властям в экспертной оценке исполнителей.

Письмо было подписано сопредседателями регионального отделения фонда: Сергеем Майоровым, Евгением Цыбизовым, Олегом Викторовичем, Яной Кованько и другими.

Прежде уже сообщалось, что общественники пытались несколько недель отменить концерт группы «Ночные снайперы» в Новосибирске. Также стало известно, что жители города столкнулись с проблемой приобретения билетов на концерт Дианы Арбениной, так как афиша исчезла со страницы сервиса «Яндекс. Афиша», хотя на официальной странице «Локомотив Арены» в социальной сети ВКонтакте концерт все еще был указан на 22 октября. Как оказалось, все билеты были раскуплены.

«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Узнать подробнее
Читайте также:
С сайтов пропала афиша концерта Дианы Арбениной в НовосибирскеКонцерт Дианы Арбениной в Новосибирске возмутил даже бойцов СВОКонцерт Дианы Арбениной требуют отменить в Новосибирске
#Культура#Общество#Новосибирск#Отмена#Афиша#Билеты#Концерт#Эмилия Губарева#Отмена концерта#Общественники#Открытое письмо#Ночные снайперы
Подпишитесь
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
Вчера, 03:17
Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске
Вчера, 05:58
Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных
Вчера, 07:33
На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
19 октября, 10:55
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
19 октября, 10:09
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
Вчера, 07:03