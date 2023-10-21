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Полицейские просят новосибирских водителей быстрее сменить резину на зимнюю

Полицейские просят новосибирских водителей быстрее сменить резину на зимнюю

21 октября 2023, 05:31
Фото: Midjourney
В Новосибирске полиция призвала водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за ожидаемого понижения температуры и возможности появления снега.

Автоинспекторы Новосибирска попросили владельцев автомобилей заменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Правоохранители уточнили, что на следующей неделе ожидается первый снег в городе. «Ожидается снижение температуры и осадки в виде мокрого снега, на некоторых участках дорог возможна гололедица», — предупредили сотрудники правоохранительных органов.

Госавтоинспекция рекомендует обратить внимание на техническое состояние автомобиля: проверить работоспособность фар, стеклоочистителей, заряд аккумулятора, а также заменить летнюю резину на зимнюю.

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