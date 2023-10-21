Полицейские просят новосибирских водителей быстрее сменить резину на зимнюю

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Автоинспекторы Новосибирска попросили владельцев автомобилей заменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Правоохранители уточнили, что на следующей неделе ожидается первый снег в городе. «Ожидается снижение температуры и осадки в виде мокрого снега, на некоторых участках дорог возможна гололедица», — предупредили сотрудники правоохранительных органов.
Госавтоинспекция рекомендует обратить внимание на техническое состояние автомобиля: проверить работоспособность фар, стеклоочистителей, заряд аккумулятора, а также заменить летнюю резину на зимнюю.