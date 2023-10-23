atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Болеют гриппом

Первые случаи гриппа выявлены у детей в Новосибирской области

23 октября 2023, 05:47
Фото: 1MI
Болеют гриппом
В Новосибирской области зафиксированы первые случаи гриппа у двух непривитых детей, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 23 октября.

Первые случаи заболевания гриппом были обнаружены в Новосибирской области. В своём сообщении на оперативном совещании, заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова указала, что им заболели двое не привитых детей.

Аксенова отметила, что вакцинация от гриппа продолжается в регионе. От начала кампании 21 августа планируется привить 1,67 миллиона человек.

Для этого было доставлено более 890 тысяч доз вакцин для взрослых под названием «Совигрипп», а также вакцины «Ультрикс Квадри» и инактивированный «Совигрипп» для детей.

Привить от гриппа осенью-2023 планируется 60% жителей Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врачКак защитить себя в период гриппа и простуд, рассказал новосибирский вирусологВакцинация от гриппа набирает обороты — новосибирцы стали чаще прививаться
#Новосибирск#Дети#Грипп#Вакцинация#Здравоохранение#Эмилия Губарева#Прививка
Подпишитесь
Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта
Сегодня, 01:29
Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты
Сегодня, 01:18
В минтрансе назвали возможную причину обрушения моста под Новосибирском
Сегодня, 03:45
Холодный дождь заливает Новосибирск — ТОП-фото мокрого города
Сегодня, 03:23
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
20 октября, 03:17
Со снегопада начнется рабочая неделя в Новосибирской области
Вчера, 04:29