Первые случаи гриппа выявлены у детей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Первые случаи заболевания гриппом были обнаружены в Новосибирской области. В своём сообщении на оперативном совещании, заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова указала, что им заболели двое не привитых детей.
Аксенова отметила, что вакцинация от гриппа продолжается в регионе. От начала кампании 21 августа планируется привить 1,67 миллиона человек.
Для этого было доставлено более 890 тысяч доз вакцин для взрослых под названием «Совигрипп», а также вакцины «Ультрикс Квадри» и инактивированный «Совигрипп» для детей.