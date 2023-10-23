Суд огласил приговор поджигателю центра сбора помощи для СВО в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
По данным следствия, ночью 6 марта 2023 года Олейников через разбитое окно бросил в кабинет центра бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Тогда загорелся стол и сработала пожарная сигнализация.
Охрана предотвратила серьезные последствия, успешно потушив возгорание. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Суд приговорил Олейникова к наказанию в виде выполнения принудительных работ на протяжении 2 лет и 3 месяцев, с удержанием 19% его заработной платы. Принятый судебный приговор был объявлен прямо в зале суда, и мужчина был освобожден.