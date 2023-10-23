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Суд вынес приговор

Суд огласил приговор поджигателю центра сбора помощи для СВО в Новосибирске

23 октября 2023, 09:53
Фото: 1MI
Суд вынес приговор
В Новосибирске Советский районный суд вынес решение по делу о попытке поджога центра «Активный город» на ул. Новоморская, 12, который занимался помощью для спецоперации. Подсудимым в этом деле был Павел Олейников.

По данным следствия, ночью 6 марта 2023 года Олейников через разбитое окно бросил в кабинет центра бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Тогда загорелся стол и сработала пожарная сигнализация.

Охрана предотвратила серьезные последствия, успешно потушив возгорание. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Суд приговорил Олейникова к наказанию в виде выполнения принудительных работ на протяжении 2 лет и 3 месяцев, с удержанием 19% его заработной платы. Принятый судебный приговор был объявлен прямо в зале суда, и мужчина был освобожден.

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#Общество#Новосибирск#Пожар#Суд#Приговор#Поджог#Эмилия Губарева
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