Отдают смартфоны и золото: имущество на 1,7 млрд рублей отдали новосибирцы в ломбарды

Posted 24 октября, 01:40
Published 24 октября, 01:40
Modified 24 октября, 09:27
Updated 24 октября, 09:27
Данные Сибирского ГУ Банка России охватывают 61 зарегистрированный ломбард в области. Средняя сумма займа под залог ценных вещей составила 8,8 тысяч рублей. Самыми популярными предметами для залога являются смартфоны и золотые украшения.
Ломбардами пользуются как молодые женщины, так и мужчины среднего возраста. Большинство клиентов успешно выкупают свое имущество, однако есть и те, кто не возвращается за ним.
В целом по Сибирскому федеральному округу (СФО) количество и объем выданных займов ломбардами незначительно сократились (1,8% и 0,8% соответственно).