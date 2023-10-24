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Posted 24 октября, 01:40

Published 24 октября, 01:40

Modified 24 октября, 09:27

Updated 24 октября, 09:27

Новосибирцы пользуются услугами ломбарда

Отдают смартфоны и золото: имущество на 1,7 млрд рублей отдали новосибирцы в ломбарды

24 октября 2023, 01:40
Фото: 1MI
Новосибирцы пользуются услугами ломбарда

Новосибирцы заложили в ломбардах имущество на 1,7 млрд рублей

Жители Новосибирской области в первые шесть месяцев 2023 года заложили свое имущество в ломбардах на сумму 1,7 миллиарда рублей, что на 2% больше, чем годом ранее. В то же время общая сумма выданных займов уменьшилась на 3,7%.

Данные Сибирского ГУ Банка России охватывают 61 зарегистрированный ломбард в области. Средняя сумма займа под залог ценных вещей составила 8,8 тысяч рублей. Самыми популярными предметами для залога являются смартфоны и золотые украшения.

Ломбардами пользуются как молодые женщины, так и мужчины среднего возраста. Большинство клиентов успешно выкупают свое имущество, однако есть и те, кто не возвращается за ним.

В целом по Сибирскому федеральному округу (СФО) количество и объем выданных займов ломбардами незначительно сократились (1,8% и 0,8% соответственно).

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Ломбард#Займы
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