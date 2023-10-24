Отдают смартфоны и золото: имущество на 1,7 млрд рублей отдали новосибирцы в ломбарды

Новосибирцы заложили в ломбардах имущество на 1,7 млрд рублей

Жители Новосибирской области в первые шесть месяцев 2023 года заложили свое имущество в ломбардах на сумму 1,7 миллиарда рублей, что на 2% больше, чем годом ранее. В то же время общая сумма выданных займов уменьшилась на 3,7%.