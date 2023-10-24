Сестра расследует смерть брата в Новосибирске, которого считают самоубийцей

Posted 24 октября, 02:54
Published 24 октября, 02:54
Modified 24 октября, 09:13
Updated 24 октября, 09:13
В 2018 году мужчину нашли в луже крови. Правоохранительные органы заключили, что это было самоубийство, но родственники не согласны.
«Дмитрий был строителем. Раз в год выпивал, когда работы не было. Закрывался дома один и пил недели две. Пил всегда один, не буянил, ни с кем не ругался — жена с сыном уходили из дома на это время, все уже привыкли к такому», — рассказала НГС сибирячка.
По версии следствия, мужчина использовал самодельный пистолет с патронами для строительных работ. Родственники уверены, что он не занимался переделкой оружия. Судмедэкспертиза показала, что в голове строителя обнаружены два ранения, предположительно, от патронов для строительных работ.
В дуле пистолета криминалисты нашли еще один патрон. На рукоятке пистолета и гильзах не найдено чьих-либо отпечатков пальцев. На руках погибшего также не было следов выстрела, установили эксперты. Кроме того, стало известно, что у погибшего было сломано четыре ребра.
Сестра погибшего подчеркнула, что вдова прямо отговаривала ее от попыток доказать, что смерть мужчины была преступной — в результате они перестали общаться. В октябре 2023 года женщина беседовала с заместителем главы регионального Следственного комитета Антоном Бадулиным — ей пообещали перезвонить.