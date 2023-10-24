Сестра расследует смерть брата в Новосибирске, которого считают самоубийцей

В дуле пистолета криминалисты нашли еще один патрон. На рукоятке пистолета и гильзах не найдено чьих-либо отпечатков пальцев. На руках погибшего также не было следов выстрела, установили эксперты. Кроме того, стало известно, что у погибшего было сломано четыре ребра.