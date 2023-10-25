38 тысяч пенсионеров из Новосибирской области не забрали свои накопления

Posted 25 октября, 04:00
Published 25 октября, 04:00
Modified 25 октября, 04:02
Updated 25 октября, 04:02
В Новосибирской области около 38 тысяч пенсионеров до сих пор не получили свои накопления. По информации отделения Социального фонда РФ в регионе, на счетах пенсионеров остались невыплаченные деньги, так как они не обратились за ними.
В России с 2003 года пенсия разделяется на две части: страховая и накопительная. Накопительная часть является дополнительным платежом к пенсии по старости, пишет РБК-Новосибирск.
Граждане пенсионного возраста могут воспользоваться своими накоплениями: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для получения денежной суммы необходимо написать заявление.