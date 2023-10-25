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Posted 25 октября, 04:00

Published 25 октября, 04:00

Modified 25 октября, 04:02

Updated 25 октября, 04:02

Не все забрали свою пенсию

38 тысяч пенсионеров из Новосибирской области не забрали свои накопления

25 октября 2023, 04:00
Фото: Midjourney
Не все забрали свою пенсию
38 тысяч пенсионеров Новосибирской области не получили свои накопления: им нужно обратиться в региональное отделение Социального фонда РФ и написать заявление, чтобы получить деньги.

В Новосибирской области около 38 тысяч пенсионеров до сих пор не получили свои накопления. По информации отделения Социального фонда РФ в регионе, на счетах пенсионеров остались невыплаченные деньги, так как они не обратились за ними.

В России с 2003 года пенсия разделяется на две части: страховая и накопительная. Накопительная часть является дополнительным платежом к пенсии по старости, пишет РБК-Новосибирск.

Граждане пенсионного возраста могут воспользоваться своими накоплениями: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для получения денежной суммы необходимо написать заявление.

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#Общество#Новосибирск#Пенсионеры#Эмилия Губарева#Пенсия#Накопления
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