Названа причина появления едкого порошка с мусорного полигона в Новосибирске

Posted 25 октября, 01:32
Published 25 октября, 01:32
Modified 25 октября, 01:34
Updated 25 октября, 01:34
Некоторое время назад жители улицы Малыгина в Новосибирске обнаружили, что в воздухе находится едкий порошок. Представители мэрии объяснили, что это отходы от шлифовки натуральной чистой древесины.
Администрация пояснила, что на мусорном полигоне принимают разные виды отходов, включая остатки после шлифовки натуральной древесины. 21 октября в городе был сильный ветер, который мог разносить частицы древесины по округе, информирует НГС.
МУП «САХ», которое эксплуатирует полигон, по словам чиновников, увлажняет такие отходы и покрывает защитным слоем, чтобы избежать загрязнения близлежащих территорий.
Жители улицы Малыгина несколько дней назад опубликовали видео, в котором рассказали, что в воздухе появился едкий порошок. Они полагали, что он прилетел с мусорного полигона. По их словам, от него щипало в глазах и горело в горле.