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Posted 25 октября, 02:27

Published 25 октября, 02:27

Modified 25 октября, 02:44

Updated 25 октября, 02:44

Какие шиномонтажки самые худшие

Где не стоит менять колеса? Топ-5 худших шиномонтажек в Новосибирске

25 октября 2023, 02:27
Фото: Midjourney
Какие шиномонтажки самые худшие

Рейтинг худших шиномонтажек составили в Новосибирске

После первого снегопада в этом осеннем сезоне автомобилисты Новосибирска спешат менять свои шины на зимние. Стало известно, какие шиномонтажные сервисы лучше не посещать, основываясь на отзывах пользователей 2ГИС.

В пятерке самых плохих шиномонтажек оказался «Джипси» на Северном проезде с рейтингом в 2,4 звезды. Пользователи жалуются на высокие цены и непрофессиональное обслуживание.

«Импуль» на Кирова получил всего 2,3 звезды. Пользователи жалуются на неудовлетворительное качество мойки и нарушения графика работы.

Автокомплекс «Бакинский двор» на Троллейной имеет рейтинг 2,2 звезды. Клиенты не довольны качеством услуг и повышенными ценами.

«Техавто» на Демьяна Бедного получил всего 1,8 звезды. Отзывы преимущественно негативные из-за установки неисправных тормозных колодок и нежелания компании нести ответственность.

Самым низким результатом, всего 1,3 звезды, обладает шиномонтаж «БИ2» на Кропоткина. Недовольство связано с завышенными ценами, некачественными услугами и несоответствием графика работы заявленному расписанию.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Шиномонтаж#Авто#Эмилия Губарева#2ГИС#Отзывы
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