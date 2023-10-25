Где не стоит менять колеса? Топ-5 худших шиномонтажек в Новосибирске

Рейтинг худших шиномонтажек составили в Новосибирске

После первого снегопада в этом осеннем сезоне автомобилисты Новосибирска спешат менять свои шины на зимние. Стало известно, какие шиномонтажные сервисы лучше не посещать, основываясь на отзывах пользователей 2ГИС.