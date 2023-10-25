Где не стоит менять колеса? Топ-5 худших шиномонтажек в Новосибирске

Posted 25 октября, 02:27
Published 25 октября, 02:27
Modified 25 октября, 02:44
Updated 25 октября, 02:44
В пятерке самых плохих шиномонтажек оказался «Джипси» на Северном проезде с рейтингом в 2,4 звезды. Пользователи жалуются на высокие цены и непрофессиональное обслуживание.
«Импуль» на Кирова получил всего 2,3 звезды. Пользователи жалуются на неудовлетворительное качество мойки и нарушения графика работы.
Автокомплекс «Бакинский двор» на Троллейной имеет рейтинг 2,2 звезды. Клиенты не довольны качеством услуг и повышенными ценами.
«Техавто» на Демьяна Бедного получил всего 1,8 звезды. Отзывы преимущественно негативные из-за установки неисправных тормозных колодок и нежелания компании нести ответственность.
Самым низким результатом, всего 1,3 звезды, обладает шиномонтаж «БИ2» на Кропоткина. Недовольство связано с завышенными ценами, некачественными услугами и несоответствием графика работы заявленному расписанию.