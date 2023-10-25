Дети сбросили ком снега с 16 этажа на Первомайке в Новосибирске

Posted 25 октября, 06:13
Published 25 октября, 06:13
Modified 25 октября, 06:19
Updated 25 октября, 06:19
В социальных сетях Новосибирска было опубликовано видео, которое было снято в одном из домов Первомайского района. На записи два школьника тащат огромные шары из снега в подъезд, а затем показывается, как эти шары разбиваются рядом с прохожими. Очевидцы утверждают, что дети скинули ком с 16-го этажа.
Согласно сообщению в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел 24 октября в 18:00 на улице Одоевского, 1/8. Свидетели отмечают, что снежные шары были запущены в момент, когда люди возвращались домой.
Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщений о данном инциденте к ним не поступало. Также никто из жильцов не жаловался в управляющую компанию.