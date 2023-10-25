Дети сбросили ком снега с 16 этажа на Первомайке в Новосибирске

В социальных сетях Новосибирска было опубликовано видео, которое было снято в одном из домов Первомайского района. На записи два школьника тащат огромные шары из снега в подъезд, а затем показывается, как эти шары разбиваются рядом с прохожими. Очевидцы утверждают, что дети скинули ком с 16-го этажа.