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Posted 25 октября, 06:13

Published 25 октября, 06:13

Modified 25 октября, 06:19

Updated 25 октября, 06:19

Дети бросали снежки

Дети сбросили ком снега с 16 этажа на Первомайке в Новосибирске

25 октября 2023, 06:13
Фото: 1MI
Дети бросали снежки
Школьники из Новосибирска сбросили огромные шары снега с высоты около прохожих, инцидент вызвал обсуждение в соцсетях.

В социальных сетях Новосибирска было опубликовано видео, которое было снято в одном из домов Первомайского района. На записи два школьника тащат огромные шары из снега в подъезд, а затем показывается, как эти шары разбиваются рядом с прохожими. Очевидцы утверждают, что дети скинули ком с 16-го этажа.

Фото: Моя Первомайка/ВК

Согласно сообщению в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел 24 октября в 18:00 на улице Одоевского, 1/8. Свидетели отмечают, что снежные шары были запущены в момент, когда люди возвращались домой.

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщений о данном инциденте к ним не поступало. Также никто из жильцов не жаловался в управляющую компанию.

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#Общество#Новосибирск#Школьники#Подростки#Снег#Эмилия Губарева
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