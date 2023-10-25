Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о сносе нелегального Park Cafe

Posted 25 октября, 02:58
Published 25 октября, 02:58
Modified 25 октября, 03:00
Updated 25 октября, 03:00
Анна Терешкова рассказала о планах на снос нелегальной постройки в Первомайском сквере, где располагались рестораны Park Cafe и «Перчини». Конкретной даты пока не определено, однако прокуратура требует завершить снос до конца текущего года.
После сноса здания земельный участок будет использоваться для благоустройства Первомайского сквера, работы над которым перенесли на следующий год.
Вице-мэр не уточнила, каким образом будет использована эта территория после сноса самостроя. Решение о сносе было принято после трехлетних судебных разбирательств между собственниками и мэрией.