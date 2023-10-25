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Posted 25 октября, 02:58

Published 25 октября, 02:58

Modified 25 октября, 03:00

Updated 25 октября, 03:00

Кафе снесут

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о сносе нелегального Park Cafe

25 октября 2023, 02:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Кафе снесут
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что пока не определена дата сноса незаконной постройки Park Cafe в Первомайском сквере.

Анна Терешкова рассказала о планах на снос нелегальной постройки в Первомайском сквере, где располагались рестораны Park Cafe и «Перчини». Конкретной даты пока не определено, однако прокуратура требует завершить снос до конца текущего года.

После сноса здания земельный участок будет использоваться для благоустройства Первомайского сквера, работы над которым перенесли на следующий год.

Вице-мэр не уточнила, каким образом будет использована эта территория после сноса самостроя. Решение о сносе было принято после трехлетних судебных разбирательств между собственниками и мэрией.

В Новосибирске закрыли Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере
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#Город#Новосибирск#Снос#Первомайский сквер#Эмилия Губарева#Park Cafe#Перчини
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