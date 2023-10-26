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Posted Вчера, 07:18

Published Вчера, 07:18

Modified Вчера, 07:20

Updated Вчера, 07:20

Игроки новосибирского ХК «Сибирь» сыграют в матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге

Игроки новосибирского ХК «Сибирь» сыграют в матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге

26 октября 2023, 07:18
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Вратарь Антон Красоткин и нападающий Николай Прохоркин из новосибирской хоккейной команды «Сибирь» будут представлять свой клуб на Матче всех звезд КХЛ-2023 в Санкт-Петербурге.

Для Матча всех звезд КХЛ 2023 года были определены окончательные составы команд. Список включает 40 хоккеистов, из которых 16 выбрали болельщики, 12 — журналисты, а еще 12 — самой лигой.

Новосибирский клубов «Сибирь» будет представлен двумя игроками: вратарем Антоном Красоткиным и нападающим Николаем Прохоркиным. Это уже второй раз, когда последний вызывается на Матч звезд — ранее он принимал участие в 2014 году в составе команды Запада.

Матч всех звезд КХЛ-2023 пройдет 9–10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

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#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Хк сибирь#Эмилия Губарева#КХЛ-2023/24
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