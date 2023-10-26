Игроки новосибирского ХК «Сибирь» сыграют в матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге

Новосибирский клубов «Сибирь» будет представлен двумя игроками: вратарем Антоном Красоткиным и нападающим Николаем Прохоркиным. Это уже второй раз, когда последний вызывается на Матч звезд — ранее он принимал участие в 2014 году в составе команды Запада.