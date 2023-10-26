Игроки новосибирского ХК «Сибирь» сыграют в матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге

Posted Вчера, 07:18
Published Вчера, 07:18
Modified Вчера, 07:20
Updated Вчера, 07:20
Для Матча всех звезд КХЛ 2023 года были определены окончательные составы команд. Список включает 40 хоккеистов, из которых 16 выбрали болельщики, 12 — журналисты, а еще 12 — самой лигой.
Новосибирский клубов «Сибирь» будет представлен двумя игроками: вратарем Антоном Красоткиным и нападающим Николаем Прохоркиным. Это уже второй раз, когда последний вызывается на Матч звезд — ранее он принимал участие в 2014 году в составе команды Запада.
Матч всех звезд КХЛ-2023 пройдет 9–10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.