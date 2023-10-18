Самолет с новосибирским ХК «Сибирь» не смог приземлиться в Нижнем Новгороде

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Во вторник, 17 октября, два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы были вынуждены совершить аварийную посадку в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли из-за снега и рейсы были перенаправлены на запасной аэродром, чтобы очистить взлетные полосы.
Хоккейная команда «Сибирь» находилась на борту рейса Домодедово-Нижний Новгород. На следующий день у них должен произойти матч с клубом «Торпедо».
«Нижний Новгород встретил нас сильным снегопадом. Из-за этого аэропорт временно не мог принимать самолеты, поэтому нам пришлось отправиться в Казань. Мы добрались в Нижний Новгород с трехчасовой задержкой и, можно сказать, с некоторыми приключениями», — написали представители клуба в социальных сетях.
Матч с командой из Нижнего Новгорода состоится 18 октября в 19:00 по московскому времени.