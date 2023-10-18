Самолет с новосибирским ХК «Сибирь» не смог приземлиться в Нижнем Новгороде

Во вторник, 17 октября, два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы были вынуждены совершить аварийную посадку в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли из-за снега и рейсы были перенаправлены на запасной аэродром, чтобы очистить взлетные полосы.