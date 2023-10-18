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Команда задержалась

Самолет с новосибирским ХК «Сибирь» не смог приземлиться в Нижнем Новгороде

18 октября 2023, 02:20
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Команда задержалась
Из-за снегопада в Нижнем Новгороде аэропорт временно закрыли, поэтому самолет с хоккейной командой «Сибирь» был вынужден приземлиться в Казани, после чего им пришлось задержаться на три часа для перелета.

Во вторник, 17 октября, два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы были вынуждены совершить аварийную посадку в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыли из-за снега и рейсы были перенаправлены на запасной аэродром, чтобы очистить взлетные полосы.

Видео: ХК Сибирь (Новосибирская область)

Хоккейная команда «Сибирь» находилась на борту рейса Домодедово-Нижний Новгород. На следующий день у них должен произойти матч с клубом «Торпедо».

«Нижний Новгород встретил нас сильным снегопадом. Из-за этого аэропорт временно не мог принимать самолеты, поэтому нам пришлось отправиться в Казань. Мы добрались в Нижний Новгород с трехчасовой задержкой и, можно сказать, с некоторыми приключениями», — написали представители клуба в социальных сетях.

Матч с командой из Нижнего Новгорода состоится 18 октября в 19:00 по московскому времени.

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#Спорт#Видео#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Хк сибирь#Снег#Эмилия Губарева
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