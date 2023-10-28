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Псих едва не убил медсестру

Раскрыты подробности нападения на медсестру в новосибирской психбольнице

28 октября 2023, 05:07
Фото: Midjourney
Псих едва не убил медсестру
В Новосибирске мужчина, находившийся на лечении в психбольнице, напал на медсестру и скрылся с места преступления.

В Новосибирске полицейские ищут подозреваемого в нападении на медсестру в психиатрической клинике. Инцидент произошел 26 октября вечером в больнице на улице Владимировской.

Мужчина, который получал лечение от алкогольной зависимости, решил сделать телефонный звонок. Однако медсестра ему не разрешила. В результате мужчина нанес ей телесные повреждения и скрылся.

Быстрая реакция персонала клиники помогла предотвратить убийство. Сейчас полиция продолжает его розыск, так как он может находиться в состоянии алкогольного опьянения и иметь приступы агрессии.

Как писал Mash Siberia, 36-летний пациент попытался задушить медсестру в подсобном помещении психиатрической больницы с помощью провода от шуруповерта. Женщину госпитализировали в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы.

В Новосибирске псих едва не придушил медсестру шуруповертом — его ищет полиция
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#Происшествия#Новосибирск#Розыск#Уголовное дело#Эмилия Губарева#Психбольница
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