Раскрыты подробности нападения на медсестру в новосибирской психбольнице

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В Новосибирске полицейские ищут подозреваемого в нападении на медсестру в психиатрической клинике. Инцидент произошел 26 октября вечером в больнице на улице Владимировской.
Мужчина, который получал лечение от алкогольной зависимости, решил сделать телефонный звонок. Однако медсестра ему не разрешила. В результате мужчина нанес ей телесные повреждения и скрылся.
Быстрая реакция персонала клиники помогла предотвратить убийство. Сейчас полиция продолжает его розыск, так как он может находиться в состоянии алкогольного опьянения и иметь приступы агрессии.
Как писал Mash Siberia, 36-летний пациент попытался задушить медсестру в подсобном помещении психиатрической больницы с помощью провода от шуруповерта. Женщину госпитализировали в больницу с рваной раной шеи и ушибом головы.