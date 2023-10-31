Имена погибших на СВО бойцов увековечили в альманахе в Новосибирской области

На торжественной церемонии представители Союза Женщин вручили альманахи родным бойцов. В своей речи епископ Карасукский и Ордынский Филипп выразил благодарность родителям за их сыновей, которые отдали свои жизни, и выразил слова соболезнования, пишет «Горсайт». Он подчеркнул, что их подвиг останется в истории России, Новосибирской области и Карасукского района.