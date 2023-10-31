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Имена погибших на СВО бойцов увековечили в альманахе в Новосибирской области

Имена погибших на СВО бойцов увековечили в альманахе в Новосибирской области

31 октября 2023, 03:18
Фото: Горсайт
В память о двадцати погибших в специальной военной операции бойцах из Карасукского района был выпущен альманах под названием «Ваш подвиг в наших сердцах».

Общественная организация «Союз женщин Карасукского района» тщательно собирала информацию о погибших бойцах из различных источников, включая интернет, и составили их биографии. В альманахе присутствуют имена Данила Дика, Андрея Исакова, Руслана Оспанбаева, Сергея Петерса, Вячеслава Тёртых, Сергея Черепова и Владимира Штала.

Кроме альманаха, также был создан фильм о погибших ребятах-земляках. В сборник вошли биографии двух мобилизованных бойцов, двух добровольцев, одиннадцати контрактников и пяти бойцов ЧВК. Большинство из них были посмертно награждены орденами Мужества.

На торжественной церемонии представители Союза Женщин вручили альманахи родным бойцов. В своей речи епископ Карасукский и Ордынский Филипп выразил благодарность родителям за их сыновей, которые отдали свои жизни, и выразил слова соболезнования, пишет «Горсайт». Он подчеркнул, что их подвиг останется в истории России, Новосибирской области и Карасукского района.

В будущем возникла идея создания сборника о всех ребятах из Карасукского района, которые принимали участие в специальной операции, однако этот проект будет осуществлен только после достижения победы.

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