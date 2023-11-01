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Сейчас в Новосибирске строят станцию метро «Спортивная»

Метро в Новосибирске ждут изменения: город получит субсидию от региона

1 ноября 2023, 11:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сейчас в Новосибирске строят станцию метро «Спортивная»

Новосибирск получит деньги на двухгодичное проектирование новых станций метро

Новосибирск получит субсидирование от регионального правительства на проектирование метрополитена. На эти цели могут выделить 635 млн рублей.

Бюджет Новосибирска получит субсидии на разработку проектно-сметной документации строительства новых станций метрополитена. Изменение внесло Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании, сообщили в пресс-службе региона. Городское министерство транспорта и дорожного хозяйства ожидает помощи в размере 635 млн рублей.

«Мы стараемся с каждым годом увеличивать помощь областному центру по приоритетным направлениям», — говорит губернатор Андрей Травников.

В Минтрансе утверждают, что сначала составят документацию для левого тоннеля «Золотая нива» — «Березовая роща», длина которого 526 метров и разработают пути от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская». Эти работы займут полтора-два года минимум.

Напомним, что сроки сдачи станции метро «Спортивная» переносились 6 раз. Мэрии выделили бюджет на строительство еще в октябре 2018 года: 135 млн рублей были выделены для подготовки к чемпионату мира по молодежному хоккею в 2023 году, который отменили в феврале 2022 года. Строительство ЛДС началось в 2019-м. Первый официальный срок сдачи «Спортивной» был запланирован на сентябрь 2022 года. Сейчас, по словам мэра, открытие откладывается из-за внесенных в документы изменений. Объект проходит госэкспертизу после того, как иностранное оборудование заменили на российское.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#ЛДС#Губернатор#Спортивная#Артем Васильев#Минтранс#Субсидия
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