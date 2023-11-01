Метро в Новосибирске ждут изменения: город получит субсидию от региона

Напомним, что сроки сдачи станции метро «Спортивная» переносились 6 раз. Мэрии выделили бюджет на строительство еще в октябре 2018 года: 135 млн рублей были выделены для подготовки к чемпионату мира по молодежному хоккею в 2023 году, который отменили в феврале 2022 года. Строительство ЛДС началось в 2019-м. Первый официальный срок сдачи «Спортивной» был запланирован на сентябрь 2022 года. Сейчас, по словам мэра, открытие откладывается из-за внесенных в документы изменений. Объект проходит госэкспертизу после того, как иностранное оборудование заменили на российское.