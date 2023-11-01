Метро в Новосибирске ждут изменения: город получит субсидию от региона

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Бюджет Новосибирска получит субсидии на разработку проектно-сметной документации строительства новых станций метрополитена. Изменение внесло Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании, сообщили в пресс-службе региона. Городское министерство транспорта и дорожного хозяйства ожидает помощи в размере 635 млн рублей.
«Мы стараемся с каждым годом увеличивать помощь областному центру по приоритетным направлениям», — говорит губернатор Андрей Травников.
В Минтрансе утверждают, что сначала составят документацию для левого тоннеля «Золотая нива» — «Березовая роща», длина которого 526 метров и разработают пути от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская». Эти работы займут полтора-два года минимум.
Напомним, что сроки сдачи станции метро «Спортивная» переносились 6 раз. Мэрии выделили бюджет на строительство еще в октябре 2018 года: 135 млн рублей были выделены для подготовки к чемпионату мира по молодежному хоккею в 2023 году, который отменили в феврале 2022 года. Строительство ЛДС началось в 2019-м. Первый официальный срок сдачи «Спортивной» был запланирован на сентябрь 2022 года. Сейчас, по словам мэра, открытие откладывается из-за внесенных в документы изменений. Объект проходит госэкспертизу после того, как иностранное оборудование заменили на российское.