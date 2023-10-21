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Произведения писателя Максима Горького зазвучат в метро Новосибирска

Произведения писателя Максима Горького зазвучат в метро Новосибирска

21 октября 2023, 04:27
Фото: atas.info
В Новосибирском метрополитене пассажирам предложили прослушать произведения Максима Горького во время своей поездки. Это стало возможным благодаря акции, организованной театром «Старый дом», фестивалем «Гравитация» и фестивалем искусств «Горький +».

Акция проводится в рамках театрального фестиваля «Гравитация» и продлится до 31 октября.

Чтобы прослушать рассказы Максима Горького, достаточно отсканировать QR-код, находящийся в вагоне метро. После этого откроется доступ к таким произведениям, как «Старуха Изергиль», «Свидание», «Красота» и другие известные рассказы Горького. Таким образом, новосибирцы смогут насладиться классическими произведениями во время своего путешествия домой, на работу или в школу.

Чтецами выступают известные актеры, такие как Евгений Миронов, Юлия Пересильд и Александра Урсуляк. Их голоса придают особую атмосферу произведениям Горького и позволяют ещё глубже погрузиться в мир его литературы.

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