Произведения писателя Максима Горького зазвучат в метро Новосибирска

Чтобы прослушать рассказы Максима Горького, достаточно отсканировать QR-код, находящийся в вагоне метро. После этого откроется доступ к таким произведениям, как «Старуха Изергиль», «Свидание», «Красота» и другие известные рассказы Горького. Таким образом, новосибирцы смогут насладиться классическими произведениями во время своего путешествия домой, на работу или в школу.