Произведения писателя Максима Горького зазвучат в метро Новосибирска

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Акция проводится в рамках театрального фестиваля «Гравитация» и продлится до 31 октября.
Чтобы прослушать рассказы Максима Горького, достаточно отсканировать QR-код, находящийся в вагоне метро. После этого откроется доступ к таким произведениям, как «Старуха Изергиль», «Свидание», «Красота» и другие известные рассказы Горького. Таким образом, новосибирцы смогут насладиться классическими произведениями во время своего путешествия домой, на работу или в школу.
Чтецами выступают известные актеры, такие как Евгений Миронов, Юлия Пересильд и Александра Урсуляк. Их голоса придают особую атмосферу произведениям Горького и позволяют ещё глубже погрузиться в мир его литературы.