Проезд в метро Новосибирска предложили поднять до 50 рублей

Константин Зиновьев, адвокат и преподаватель, считает, что тарифы будут подняты к Новому году, и это коснется не только метро, но и других видов транспорта. Он предполагает, что цифра повышения будет около 34-35 рублей и надеется на то, что данное изменение не будет слишком резким.