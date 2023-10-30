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Сейчас проезд в метро стоит 30 рублей

Проезд в метро Новосибирска предложили поднять до 50 рублей

30 октября 2023, 06:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сейчас проезд в метро стоит 30 рублей
В Новосибирском метро планируется увеличение тарифа на проезд. Каждый год в этот период общественность обсуждает возможное повышение цен в метрополитене. Решение о таком изменении принимает Департамент по тарифам Новосибирской области.

В прошлом году Новосибирский метрополитен просил установить тариф в размере 35 рублей. В текущем году цифра не будет ниже этой суммы. Сегодняшний тариф в Новосибирском метро является самым низким в России — 30 рублей. В других городах, например в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге, цена составляет от 33 до 36 рублей.

Недавно в Московском метро произошло повышение цен: стоимость одной поездки уже второй раз за год выросла на 4 рубля. Эксперты предполагают, что этому примеру последуют и другие города России.

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Олег Викторович, президент АНО «Дом с часами», считает, что повышение цен в метро неизбежно. Согласно его прогнозу, стоимость проезда может достигнуть 35 рублей. Он также отмечает, что деление пользователей метро на постоянных и временных пассажиров — неправильный подход.

Федор Григорьев, руководитель Новосибирской школы журналистики считает, что цена на проезд должна быть выше, учитывая необходимость более интенсивного использования отопления в этом регионе. Он предлагает установить цену на проезд в размере 50 рублей.

Константин Зиновьев, адвокат и преподаватель, считает, что тарифы будут подняты к Новому году, и это коснется не только метро, но и других видов транспорта. Он предполагает, что цифра повышения будет около 34-35 рублей и надеется на то, что данное изменение не будет слишком резким.

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