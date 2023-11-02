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ДТП произошло сегодня

Range Rover врезался в остановку «Театр „Глобус“» в Новосибирске

2 ноября 2023, 01:31
Фото: АСТ-54
ДТП произошло сегодня
В ночь на 2 ноября в Новосибирске водитель Range Rover потерял управление автомобилем и влетел в световой столб и остановочный павильон, о чем сообщается в соцсетях.

Водитель автомобиля Range Rover в Новосибирске столкнулся с остановкой у театра «Глобус».

Очевидцы рассказывают, что водитель двигался по Октябрьской магистрали и потерял контроль над управлением, что привело к столкновению со световым столбом и павильоном.

На месте происшествия присутствовали спасатели, медицинский персонал и сотрудники ДПС, но пока нет информации о пострадавших. Официально новость в ГИБДД региона еще не прокомментировали.

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