Range Rover врезался в остановку «Театр „Глобус“» в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Водитель автомобиля Range Rover в Новосибирске столкнулся с остановкой у театра «Глобус».
Очевидцы рассказывают, что водитель двигался по Октябрьской магистрали и потерял контроль над управлением, что привело к столкновению со световым столбом и павильоном.
На месте происшествия присутствовали спасатели, медицинский персонал и сотрудники ДПС, но пока нет информации о пострадавших. Официально новость в ГИБДД региона еще не прокомментировали.