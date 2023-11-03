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Published Сегодня, 02:05

Modified Сегодня, 02:07

Updated Сегодня, 02:07

Самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Москве

Самолет из Новосибирска экстренно приземлился в Москве — что случилось?

3 ноября 2023, 02:05
Фото: 1MI

Самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Москве

Экипаж самолета, летевшего из Новосибирска в Санкт-Петербург, принял решение о вынужденной посадке в Москве из-за трещины остекления.

В аэропорту Внуково произошло неожиданное приземление самолета, который летел из Новосибирска в Санкт-Петербург. Рб этом сообщили в телеграмм-канале AVIAINCIDENT.

Согласно информации, экипаж воздушного судна принял решение сесть в Москве вне плана из-за трещины в остеклении.

«Пилоты решили вынужденно посадить самолет в аэропорту Внуково из-за разрушения внешнего слоя остекления справа», — говорится в сообщении из телеграмм-канала AVIAINCIDENT.

Незапланированная посадка прошла успешно.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Москва#Аэропорт#Самолет#Эмилия Губарева#Авиация
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