Самолет из Новосибирска экстренно приземлился в Москве — что случилось?

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
В аэропорту Внуково произошло неожиданное приземление самолета, который летел из Новосибирска в Санкт-Петербург. Рб этом сообщили в телеграмм-канале AVIAINCIDENT.
Согласно информации, экипаж воздушного судна принял решение сесть в Москве вне плана из-за трещины в остеклении.
«Пилоты решили вынужденно посадить самолет в аэропорту Внуково из-за разрушения внешнего слоя остекления справа», — говорится в сообщении из телеграмм-канала AVIAINCIDENT.
Незапланированная посадка прошла успешно.