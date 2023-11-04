Новосибирцы массово раскупили билеты на ужастик по популярной игре

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Новосибирске начались показы фильма, который вызывает большой интерес у местных жителей. Они с удовольствием приобретают билеты на ужастик, основанный на игре «Пять ночей у Фредди».
Новосибирцы говорят, что им не удалось купить билеты в кассах на показ 4 ноября, так как они были быстро раскуплены.
Так как производитель фильма не получил разрешение на прокат в России, кинотеатры проводят показы фильма как «мероприятия». Например, «КиноСити» называет свой сеанс «Мероприятие Cim-Party 'Пять ночей с Фредди'». Цена билетов начинается от 250 рублей.