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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Новосибирцы массово раскупили билеты на ужастик по популярной игре

Новосибирцы массово раскупили билеты на ужастик по популярной игре

4 ноября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Жители Новосибирска активно покупают билеты на страшный фильм, основанный на популярной игре «Пять ночей у Фредди». Они сообщают, что на 4 ноября билетов в кассах уже не осталось.

В Новосибирске начались показы фильма, который вызывает большой интерес у местных жителей. Они с удовольствием приобретают билеты на ужастик, основанный на игре «Пять ночей у Фредди».

Новосибирцы говорят, что им не удалось купить билеты в кассах на показ 4 ноября, так как они были быстро раскуплены.

Так как производитель фильма не получил разрешение на прокат в России, кинотеатры проводят показы фильма как «мероприятия». Например, «КиноСити» называет свой сеанс «Мероприятие Cim-Party 'Пять ночей с Фредди'». Цена билетов начинается от 250 рублей.

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#Новосибирск#Кино#Билеты#Эмилия Губарева#Фильм#Кинотеатр#Сеанс#Ужастик
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